La primera movilización de la Albirroja

La Selección Paraguaya de fútbol comenzó a trabajar este domingo por la tarde en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison” con miras al último combo de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

En el primer entrenamiento participaron 11 de los 27 futbolistas convocados. El resto de los jugadores se irá incorporando en las próximas horas, a medida que vayan llegando al país.

El plantel albirrojo llevó adelante labores físicas y tácticas bajo la conducción del seleccionador nacional, Gustavo Alfaro, dando inicio a la recta final de su preparación.

La movilización vespertina comenzó con una activación en el gimnasio principal del CARDE, seguida de una evaluación de fuerza y de ejercicios de circulación técnica en campo, coordinados por los preparadores físicos Sergio Chiarelli y Pedro Arbelaiz.

Adrián Alcaraz, delantero de Olimpia, una de las novedades. Foto: APF

Posteriormente, los futbolistas desarrollaron tareas tácticas y fútbol en espacio reducido bajo la dirección de Alfaro, acompañado por sus asistentes Carlos González y Claudio Cristofanelli. Al mismo tiempo, los porteros trabajaron en ejercicios específicos del puesto junto al preparador de arqueros, Diego Carranza, informó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

El primer desafío será el próximo jueves 4 de septiembre, a las 20:30, en el Estadio ueno Defensores del Chaco frente a Ecuador. Posteriormente, el equipo viajará a Lima para medir fuerzas ante Perú, el martes 9 de septiembre, también a las 20:30, en el Estadio Nacional.