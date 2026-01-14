La opción B que maneja Cerro Porteño para reforzar su delantera

La opción B de Cerro Porteño para que refuerce la delantera se llama Gonzalo Mastriani, delantero uruguayo que se desempeña en el Botafogo de la Primera División de Brasil, según informaciones periodísticas.

Es que la operación de Pablo Vegetti, delantero argentino del Vasco da Gama, no es sencilla. Entre este miércoles y jueves se llevarán a cabo varias reuniones para ver si se puede destrabar el tema de una vez por todas.

En caso de no avanzar, la segunda opción del Ciclón es Mastriani, de 32 años.

Mastriani hizo su debut en Cerro de Uruguay a mediados del 2011, siendo una de las principales revelaciones del equipo, logrando anotar 12 goles en su primera temporada.

Dos años después emigró a Europa. Pasó por clubes como Crotone de Italia, Gorica de Eslovenia y Olhanense de Portugal. En el 2015 pegó la vuelta a Uruguay para jugar en Rentistas, para luego ir al fútbol mexicano.

También tuvo paso por el fútbol ecuatoriano antes de su llegada a Brasil en el 2022, donde jugó en tres equipos: América Mineiro (2022 al 2024), Athletico Paranaense (2024-2025) y Botafogo desde el año pasado.