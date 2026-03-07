07 mar. 2026
Fórmula 1

Verstappen, tras ser eliminado en la Q1: “Nunca me había pasado algo así en mi vida”

El piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, no dudó en mostrarse contrariado por su eliminación en la Q1 del Gran Premio de Australia tras chocar con el muro de la curva 1 del trazado oceánico, algo que “nunca” le había pasado “en la vida”.

Marzo 07, 2026 10:30 a. m. • 
Por Redacción D10
TOPSHOT-AUTO-PRIX-F1-AUS-QUALIFYING

La imagen que recorre el mundo, con Verstappen estrellándose contra el muro.

Foto: AFP

“El eje trasero se había bloqueado y no sé por qué ha sucedido algo así”, incidió el cuatro veces campeón del mundo. “Por suerte no hay nada raro, pero debemos entender lo que ha fallado”.

Para Verstappen, “es todo complejísimo”. “No ha sido divertido pilotar y, la verdad, es como ir un poco en contra de todos tus instintos como piloto”, aseguró el de Países Bajos ante los numerosos cambios que vive la Fórmula Uno en la presente campaña.

Redacción D10
