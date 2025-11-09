09 nov. 2025
Cerro Porteño

La insólita expulsión de Ignacio Aliseda

El argentino Ignacio Aliseda, mimado por la afición azulgrana, se fue expulsado de manera insólita en Cerro Porteño por una criminal plancha ante Tomás Rayer.

Noviembre 09, 2025 07:33 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-09 at 19.26.11.jpeg

David Ojeda expulsó al argentino Ignacio Aliseda por su plancha criminal a Tomás Rayer.

Foto: Andrés Catalán - ÚH

Cerro Porteño iguala sin goles ante Sportivo Trinidense en un partido vital para el azulgrana en su lucha por el título en el torneo Clausura y que lo tiene cuesta arriba tras la insólita expulsión de Ignacio Aliseda.

El delantero argentino fue con plancha a disputar una pelota en el mediocampo dejando las suelas del botín en la pierna del mediocampista de Trinidense Tomás Rayer, dejando al azulgrana con 10 jugadores en el campo.

El árbitro David Ojeda no tuvo dudas y le exhibió la tarjeta roja por esa criminal plancha. Aliseda se perderá los últimos dos partidos del Ciclón siendo él una de las principales piezas de desequilibrio del entrenador Jorge Bava que se mostró muy molesto con el acto de imprudencia del atacante azulgrana.

Ignacio Aliseda Cerro Porteño Trinidense
Redacción D10
