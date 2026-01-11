11 ene. 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño: San Luis comunicó la salida de Mateo Klimowicz

El San Luis mexicano comunicó sobre la salida de Mateo Klimowicz, quien suena como virtual refuerzo de Cerro Porteño.

Enero 11, 2026 09:44 a. m. • 
Por Redacción D10
Mateo Klimowicz

Mateo Klimowicz dejó de pertenecer al San Luis.

Foto: Gentileza - San Luis

Durante el sábado, el San Luis informó que el jugador Mateo Klimowicz dejó de pertenecer al plantel del conjunto mexicano: “El Club Atlético de San Luis informa que Mateo Klimowicz ha concluido su etapa como jugador de nuestra institución”.

“Mateo se incorporó al equipo para el torneo Clausura 2023 y, a lo largo de su paso por el conjunto potosino, disputó más de 80 encuentros oficiales, en los que aportó ocho anotaciones defendiendo los colores del club”, señala la entidad.

“Agradecemos a Mateo Klimowicz por su compromiso y profesionalismo durante su estancia en el Atlético de San Luis, y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos retos deportivos y personales”, finaliza.

El argentino naturalizado alemán está siendo vinculado como virtual refuerzo de Cerro Porteño, equipo con el que tendría todo acordado para firmar un contrato hasta finales de la temporada 2027.

