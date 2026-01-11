Cerro Porteño: San Luis comunicó la salida de Mateo Klimowicz

Durante el sábado, el San Luis informó que el jugador Mateo Klimowicz dejó de pertenecer al plantel del conjunto mexicano: “El Club Atlético de San Luis informa que Mateo Klimowicz ha concluido su etapa como jugador de nuestra institución”.

“Mateo se incorporó al equipo para el torneo Clausura 2023 y, a lo largo de su paso por el conjunto potosino, disputó más de 80 encuentros oficiales, en los que aportó ocho anotaciones defendiendo los colores del club”, señala la entidad.

“Agradecemos a Mateo Klimowicz por su compromiso y profesionalismo durante su estancia en el Atlético de San Luis, y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos retos deportivos y personales”, finaliza.

El argentino naturalizado alemán está siendo vinculado como virtual refuerzo de Cerro Porteño, equipo con el que tendría todo acordado para firmar un contrato hasta finales de la temporada 2027.