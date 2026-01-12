Mateo Klimowicz ya está en el país

Mateo Klimowicz llegó esta mañana a nuestro país para cerrar su vinculación con Cerro Porteño, después de estar en los últimos años en el San Luis de la Primera División del fútbol mexicano.

El volante argentino nacionalizado alemán se convertirá en el tercer refuerzo del Ciclón para la temporada 2026, tras Santiago Mosquera y Cristhian Paredes. Aunque se sigue aguardando por Pablo Vegetti.

Llegó al país Mateo Klimowicz, próximamente será oficializado por Cerro Porteño. https://t.co/HulSsRdZ83 pic.twitter.com/SNyGavjsB1 — Pedro Torres (@PepiTorres17) January 12, 2026

El futbolista de 25 años firmará un vínculo por dos temporadas. Por otra parte, el plantel principal viajará esta tarde a Uruguay para los amistosos por la Serie Río de la Plata. El directivo Víctor Ibarrola, en charla para Fútbol a lo Grande, no cree que alcance el tiempo para que el recién llegado pueda irse con el resto del grupo este lunes.