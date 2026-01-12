12 ene. 2026
Cerro Porteño

Mateo Klimowicz ya está en el país

El volante Mateo Klimowicz, últimamente en el San Luis de México, ya se encuentra en el país para oficializar su arribo a Cerro Porteño.

Enero 12, 2026 11:45 a. m. • 
Por Redacción D10
Mateo Klimowicz

Mateo Klimowicz ya se encuentra en suelo paraguayo.

Foto: Captura

Mateo Klimowicz llegó esta mañana a nuestro país para cerrar su vinculación con Cerro Porteño, después de estar en los últimos años en el San Luis de la Primera División del fútbol mexicano.

El volante argentino nacionalizado alemán se convertirá en el tercer refuerzo del Ciclón para la temporada 2026, tras Santiago Mosquera y Cristhian Paredes. Aunque se sigue aguardando por Pablo Vegetti.

El futbolista de 25 años firmará un vínculo por dos temporadas. Por otra parte, el plantel principal viajará esta tarde a Uruguay para los amistosos por la Serie Río de la Plata. El directivo Víctor Ibarrola, en charla para Fútbol a lo Grande, no cree que alcance el tiempo para que el recién llegado pueda irse con el resto del grupo este lunes.

Cerro Porteño Mateo Klimowicz
Redacción D10
