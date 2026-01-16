17 ene. 2026
Olimpia

La increíble situación desperdiciada por Adrián Alcaraz

Adrián Alcaraz tuvo la inmejorable chance de abrir el marcador en el amistoso ante Colo Colo pero su definición no fue la mejor.

Enero 16, 2026 10:27 a. m. • 
Por Redacción D10
Adrián Alcaraz.jpg

Adrián Alcaraz pudo haber convertido el gol del triunfo para Olimpia.

Olimpia empató 0-0 ante Colo Colo y luego cayó en penales 4-3 en un amistoso disputado en Uruguay correspondiente a la Serie Río de la Plata.

En un partido friccionado y por momentos de ida y vuelta, el delantero Adrián Alcaraz tuvo la gran chance de abrir el marcador para Olimpia tras un gran pase de Romero Benítez, pero la definición del delantero no fue la mejor.

La jugada se desarrolló a los 66 minutos de partido y pudo inclinar la balanza a favor del equipo de Pablo Vitamina Sánchez. El 0-0 no se movió y en los penales la fortuna estuvo del lado chileno.

Adrián Alcaraz Olimpia Colo Colo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
ssanchez.jpg
Olimpia
Richard Sánchez “tiene muchísimas ganas de venir”
Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, indicó que Ricahrd Sánchez “tiene muchísimas ganas de venir”, pero aclaró que siguen esperando una respuesta.
Enero 14, 2026 04:18 p. m.
 · 
Redacción D10
Raúl Cáceres.jpg
Olimpia
Raúl Cáceres valora la pretemporada con Olimpia
Raúl Cáceres, defensor de Olimpia, reveló que volvió a tener una pretemporada exigente luego de varios años y que eso lo ayudará a mostrar su mejor versión.
Enero 14, 2026 12:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Gaston Olveira.jpg
Olimpia
Gastón Olveira apunta a la sana competencia
Gastón Olveira charló previo al viaje de Olimpia a Uruguay y expresó sus ganas de tener una temporada con regularidad en el arco franjeado.
Enero 14, 2026 11:51 a. m.
 · 
Redacción D10
sanchez.jpg
Olimpia
Richard Sánchez, virtual refuerzo de Olimpia
El mediocampista paraguayo Richard Sánchez, actualmente en Racing, está muy cerca de volver a su casa: Olimpia.
Enero 13, 2026 06:25 p. m.
 · 
Redacción D10
G-jJNrRXwAAZmIm.jpg
Olimpia
Olimpia golea en el segundo amistoso ante Trinidense
Olimpia goleó este martes a Sportivo Trinidense en el segundo amistoso entre ambos. El primero también fue para el Decano.
Enero 13, 2026 11:36 a. m.
 · 
Redacción D10
G-Ja4BiXkAArDKL.jpg
Olimpia
Olimpia se impone a Trinidense en el primer amistoso
Olimpia superó por la mínima diferencia a Sportivo Trinidense en el primer amistoso entre ambos disputado esta mañana.
Enero 13, 2026 09:56 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más