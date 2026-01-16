La increíble situación desperdiciada por Adrián Alcaraz

Olimpia empató 0-0 ante Colo Colo y luego cayó en penales 4-3 en un amistoso disputado en Uruguay correspondiente a la Serie Río de la Plata.

En un partido friccionado y por momentos de ida y vuelta, el delantero Adrián Alcaraz tuvo la gran chance de abrir el marcador para Olimpia tras un gran pase de Romero Benítez, pero la definición del delantero no fue la mejor.

La jugada se desarrolló a los 66 minutos de partido y pudo inclinar la balanza a favor del equipo de Pablo Vitamina Sánchez. El 0-0 no se movió y en los penales la fortuna estuvo del lado chileno.