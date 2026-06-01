01 jun. 2026
Selección Paraguaya

La graciosa reacción de los albirrojos al enterarse de la convocatoria

Julio Enciso, Ramón Sosa, Gustavo Velázquez, entre otros, protagonizaron un momento divertido cuando reaccionaron a la publicación sobre la convocatoria que hizo Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección Paraguaya.

Junio 01, 2026 04:47 p. m. • 
Por Redacción D10
Selección paraguaya

Jugadores de Paraguay reaccionaron a su convocatoria.

Foto: Captura

La Selección Paraguaya de Fútbol divulgó la nómina final de los jugadores que estarán en el Mundial 2026 a través de un video compartido en redes sociales. A sabiendas de su presencia en la lista, un grupito de albirrojos reaccionó al material.

Mientras se anunciaba los 26 futbolistas de Paraguay, en algún lugar de la concentración albirroja, Julio Enciso, Ramón Sosa, Gustavo Velázquez, Braian Ojeda y Gustavo Caballero se reunieron para ver sus nombres.

@ramonsosa.24

Qué locura🇵🇾🥹

♬ sonido original - Ramón Sosa 17

El grupito celebró cada vez que Gustavo Alfaro mencionaba el nombre de los componentes de este quinteto improvisado, lo que provocó una situación divertida y evidenció el gran ambiente que se vive en el plantel albirrojo.

En horas de la mañana, Julio Enciso colgó una historia en la que se lo ve a él y a Damián Bobadilla jugando al fútbol virtual en la habitación donde concentran. De la grabación se encargó Ramón Sosa y en el material también aparece Gustavo Velázquez, a quien le bromean porque Enciso no lo puso de entrada en el equipo que controló.
Julio Enciso vs. Damián Bobadilla

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Paraguay
Redacción D10
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