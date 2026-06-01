La graciosa reacción de los albirrojos al enterarse de la convocatoria

La Selección Paraguaya de Fútbol divulgó la nómina final de los jugadores que estarán en el Mundial 2026 a través de un video compartido en redes sociales. A sabiendas de su presencia en la lista, un grupito de albirrojos reaccionó al material.

Mientras se anunciaba los 26 futbolistas de Paraguay, en algún lugar de la concentración albirroja, Julio Enciso, Ramón Sosa, Gustavo Velázquez, Braian Ojeda y Gustavo Caballero se reunieron para ver sus nombres.

El grupito celebró cada vez que Gustavo Alfaro mencionaba el nombre de los componentes de este quinteto improvisado, lo que provocó una situación divertida y evidenció el gran ambiente que se vive en el plantel albirrojo.

En horas de la mañana, Julio Enciso colgó una historia en la que se lo ve a él y a Damián Bobadilla jugando al fútbol virtual en la habitación donde concentran. De la grabación se encargó Ramón Sosa y en el material también aparece Gustavo Velázquez, a quien le bromean porque Enciso no lo puso de entrada en el equipo que controló.