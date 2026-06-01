01 jun. 2026
Selección Paraguaya

El Kaku niño, con la albirroja del 2002

Alejandro Romero Gamarra celebró su presencia en la lista final para jugar la Copa del Mundo con una foto en la que se lo ve siendo muy pequeño, con la camiseta puesta que Paraguay utilizó en el Mundial 2002.

Junio 01, 2026 03:27 p. m. • 
Por Redacción D10
Alejandro Romero Gamarra

Alejandro Romero Gamarra con la casaca paraguaya.

Foto: Gentileza - Alejandro Romero Gamarra

Este lunes se conoció la lista definitiva de la Selección Paraguaya para jugar la Copa del Mundo 2026 y horas después, Alejandro Romero Gamarra colgó una foto en Instagram en la que se lo ve siendo muy pequeño, pero con la camiseta albirroja puesta.

Alejandro Romero Gamarra

Foto: Gentileza - Alejandro Romero Gamarra

Alejandro Romero Gamarra nació el 11 de enero de 1995 en Buenos Aires, Argentina. Si bien estuvo en las selecciones juveniles de su país de origen, en 2018 optó por representar la bandera donde nació su madre.

Por la imagen que compartió, pero que poco después la borró para volver a subirla con algunos cambios, se ve que más allá de tener ascendencia paraguaya, la relación del Kaku con el tierra que ahora representa futbolísticamente lleva mucho tiempo.

No saben todo lo que me costó llegar hasta acá y poder cumplir este sueño de estar en una Copa del Mundo. Gracias, Dios”, comienza el mensaje del jugador.

Sueñen en grande porque los sueños sí se cumplen. Gracias a mi familia, a mis amigos y a todos los que estuvieron siempre”, concluye. El diseño de la casaca de Paraguay que tiene puesta el Kaku corresponde al 2002, año en que también la Albirroja disputó una Copa del Mundo.

Mundial FIFA 2026 Alejandro Romero Gamarra Selección Paraguaya
Redacción D10
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