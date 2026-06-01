El Kaku niño, con la albirroja del 2002

Este lunes se conoció la lista definitiva de la Selección Paraguaya para jugar la Copa del Mundo 2026 y horas después, Alejandro Romero Gamarra colgó una foto en Instagram en la que se lo ve siendo muy pequeño, pero con la camiseta albirroja puesta.

Foto: Gentileza - Alejandro Romero Gamarra

Alejandro Romero Gamarra nació el 11 de enero de 1995 en Buenos Aires, Argentina. Si bien estuvo en las selecciones juveniles de su país de origen, en 2018 optó por representar la bandera donde nació su madre.

Por la imagen que compartió, pero que poco después la borró para volver a subirla con algunos cambios, se ve que más allá de tener ascendencia paraguaya, la relación del Kaku con el tierra que ahora representa futbolísticamente lleva mucho tiempo.

“No saben todo lo que me costó llegar hasta acá y poder cumplir este sueño de estar en una Copa del Mundo. Gracias, Dios”, comienza el mensaje del jugador.

“Sueñen en grande porque los sueños sí se cumplen. Gracias a mi familia, a mis amigos y a todos los que estuvieron siempre”, concluye. El diseño de la casaca de Paraguay que tiene puesta el Kaku corresponde al 2002, año en que también la Albirroja disputó una Copa del Mundo.