01 jun. 2026
Selección Paraguaya

Isidro Pitta: de mirar los partidos de Paraguay en la escuela a jugar un Mundial

Isidro Pitta llegó al país este lunes para sumarse a los trabajos de la Selección Paraguaya. El delantero confesó que la última vez que la Albirroja jugó una Copa del Mundo lo vivió en la escuela y ahora se siente orgulloso de poder representar al país ya desde la cancha.

Junio 01, 2026 12:08 p. m. • 
Por Redacción D10
Isidro Pitta

Isidro Pitta llegó al país este lunes.

Foto: Gentileza - FALG

La última vez que Paraguay jugó una Copa del Mundo, en 2010, Isidro Pitta estaba a meses de cumplir 11 años. El delantero, que llegó al país este lunes, recordó que ese torneo lo vio con sus compañeros de escuela.

Siempre tengo eso en la cabeza, mirando por televisión. Me tocó ver los partidos en la escuela, llevábamos el televisor y veíamos el Mundial y ahora es un orgullo representar al país”, declaró el atacante que en varias ocasiones dejó en claro que está muy “emocionado” por esta oportunidad.

“Es un orgullo muy grande. Todas las cosas que uno pasa de chico para poder llegar acá. Es un sueño hecho realidad. Es un sueño que tengo desde chico. Creo que todo futbolista sueña con llegar a la selección y después jugar un Mundial”, declaró en contacto con la prensa.

“Trabajé mucho por este lugar. Estuve mucho tiempo esperando. La verdad estoy muy feliz y contento de poder estar acá”, añadió el jugador y mencionó que lo “llamaron ayer a la noche, a las 18.:00 de la tarde”.

Isidro Pitta fue uno de los hombres que estuvo en el arranque del proceso que encabezó Gustavo Alfaro, pero por lesiones dejó de ser llamado. “Empecé muy bien el semestre. Las lesiones del año pasado me estuvieron incomodando un poco (…) Ahora me estoy sintiendo muy bien tanto física como mentalmente”, dijo.

No perdí las esperanzas porque sabía que era por el tema de las lesiones que no podía estar”, expresó. “Teníamos que esperar hasta lo último. Estuve trabajando en silencio siempre, haciendo mi trabajo en el club”, afirmó el atacante del Red Bull Bragantino.

Con la llegada de Isidro Pitta al país, la Selección Paraguaya ya tiene plantel completo para encarar el Mundial 2026.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Isidro Pitta
Redacción D10
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