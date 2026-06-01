01 jun. 2026
Selección Paraguaya

La Albirroja femenina entrena de cara a los juegos por la Liga de Naciones

El equipo paraguayo enfrentará a Bolivia y Colombia en el último combo de las clasificatorias al Mundial 2027.

Junio 01, 2026 05:59 p. m. • 
Por Redacción D10
claudia martinez seleccion paraguaya

Claudia Martínez se sumó a los trabajos de la Albirroja femenina.

Gentileza.

La Selección paraguaya femenina Absoluta inició con los entrenamientos de cara a los últimos compromisos de la Liga de las Naciones femenina, que califica al Mundial Absoluto de Brasil 2027.

El grupo trabaja en el Carfem, apuntando a los juegos correspondientes a las fechas 8 y 9, nuestra querida Albirroja se medirá a Bolivia el próximo viernes 6 de junio desde las 20:00 hora paraguaya en el estadio Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra.

En tanto, en el capítulo 9 recibirá a Colombia en el mítico estadio Defensores del Chaco en el mismo horario.

La competencia reparte 2 cupos directos para el Mundial de Brasil 2027 y dos plazas para la repesca. La selección paraguaya se encuentra en sexta posición con 7 puntos, a 3 unidades de la repesca, por los que los juegos son claves.

Albirroja Mundial Femenino
Redacción D10
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