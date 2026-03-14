13 mar. 2026
Tenis

Daniel Vallejo termina su participación en Chile

El tenista paraguayo, Daniel Vallejo, cayó este viernes contra Thiago Monteiro en los cuartos de final del Challeger de Santiago de Chile.

Marzo 13, 2026 09:48 p. m. • 
Por Redacción D10
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Daniel Vallejo, tenista paraguayo de 21 años de edad.

Foto: Gentileza

El tenista paraguayo Daniel Vallejo esta anoche su participación en el ATP Challenger 75 de Santiago de Chile al caer en un reñido partido por 6/3 3/6 y 4/6 contra el brasileño Thiago Monteiro en el marco de los cuartos de final de la competencia.

El compatriota comenzó muy bien el juego, ganó con solvencia el primer set, pero después sucumbió ante su rival con mejor resto y contra uno que sacó mejor provecho de su servicio.

Así terminó su participación en la competencia. Sin embargo, Vallejo no tiene tiempo que perder, ya que la próxima parada será Asunción, en donde competirá en el Paraguay Open 2026.

Este Challenger 75 se disputará desde este domingo 15 y se extenderá hasta el 22 de marzo en el Rakiura Resort, de la ciudad de Luque. El tenista de 21 años de edad, número uno de país, será una de las grandes atracciones.

Tras su paso por la capital trasandina, Vallejo aparecerá este lunes entre los primeros 100 del mundo, el primer paraguayo en más de veinte años en lograrlo, tras Ramón Delgado, en 2005.

Exactamente pasaron 20 años, 4 meses y 2 días. Al embolsarse puntos importantes en este inicio de temporada de ensueño, Dani saldrá a jugar en nuestro país siendo el N° 99 del planeta.

Tenis Daniel Vallejo Chile
Redacción D10
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