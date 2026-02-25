25 feb. 2026
Fútbol Internacional

La FIFA ordena realizar un informe de seguridad sobre México

La FIFA está monitoreando la situación de seguridad en México tras los incidentes reportados en varios estados en las últimas horas.

Febrero 25, 2026 11:32 a. m. • 
Por Redacción D10
MExico.jpg

México vive horas de violencia extrema producto de los narcotraficantes.

La solicitud tiene por objeto proporcionar a la sede de la FIFA en Zúrich una comprensión más clara del alcance de los acontecimientos y sus posibles implicaciones.

Según ESPN, la documentación recopilada por la oficina de la FIFA en México ya ha sido enviada a Suiza. El informe describe los incidentes que tuvieron lugar entre el domingo 22 de febrero y la madrugada del lunes, y abarca las alertas de seguridad en aproximadamente 20 estados mexicanos, tal y como habían reconocido previamente las autoridades federales. El objetivo de la FIFA es evaluar la evolución de la situación y determinar si es necesario adoptar medidas operativas.

A pesar de la preocupación, personas cercanas al Gobierno federal mexicano sostienen que, por el momento, no hay indicios de que la condición del país como sede del Mundial de 2026 esté en peligro. Los preparativos en las ciudades anfitrionas continúan según lo previsto, mientras que los comités organizadores locales esperan cualquier comunicación formal por parte de la dirección de la FIFA, bajo la presidencia de Gianni Infantino.

México Mundial FIFA
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Thibaut Courtois
Fútbol Internacional
Video: Courtois cuestiona a Chilavert
El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, criticó la opinión de José Luis Chilavert sobre el caso Vinícius-Prestianni.
Febrero 24, 2026 11:53 a. m.
 · 
Redacción D10
FILES-FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRID-RACISM
Fútbol Internacional
Prestianni viaja con el Benfica a Madrid
El argentino Gianluca Prestianni viaja este martes a Madrid junto con el resto de jugadores del Benfica, a la espera de que se resuelva el recurso presentado por el club a la suspensión provisional del extremo por parte de la UEFA tras ser acusado de proferir insultos racistas contra el delantero del Real Madrid Vinícius Júnior.
Febrero 24, 2026 08:47 a. m.
 · 
Redacción D10
hhaiki.jfif
Fútbol Internacional
Hakimi será juzgado por violación tras la denuncia de una mujer en 2023
El defensa hispano-marroquí del París Saint-Germain (PSG) Achraf Hakimi será juzgado por el cargo de violación tras la denuncia presentada en febrero de 2023 por una joven, decidió la jueza instructora.
Febrero 24, 2026 08:45 a. m.
 · 
Redacción D10
636778998800036365w.jpg
Fútbol Internacional
Marcelo Gallardo dejará a River Plate
Marcelo Gallardo anunció que desde el jueves dejará de ser el entrenador de River Plate, cuando su equipo se mida en el estadio Monumental de Buenos Aires con el Banfield por la séptima jornada del torneo Apertura argentino.
Febrero 24, 2026 06:40 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ENG-PR-EVERTON-MAN UTD
Fútbol Internacional
El Manchester United sigue invicto en 2026
El Manchester United cosechó este lunes una importante victoria a domicilio ante el Everton (0-1) gracias a un tanto de Benjamin Sesko que permite a los ‘Diablos Rojos’ mantenerse como el único equipo invicto de la Premier League en 2026 y acabar la jornada en la cuarta posición.
Febrero 23, 2026 07:19 p. m.
FILES-FBL-ARGENTINA-CORRUPTION-INVESTIGATION
Fútbol Internacional
Justicia permite salida del país del presidente de AFA, imputado por corrupción
La Justicia argentina autorizó este lunes al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, a viajar a Colombia y Brasil “con el fin de participar de actividades oficiales”, tras el fallo que la semana pasada prohibió su salida del país, en una causa que lo investiga por presunta corrupción.
Febrero 23, 2026 05:38 p. m.
Carga Más