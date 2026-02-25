La FIFA ordena realizar un informe de seguridad sobre México

La solicitud tiene por objeto proporcionar a la sede de la FIFA en Zúrich una comprensión más clara del alcance de los acontecimientos y sus posibles implicaciones.

Según ESPN, la documentación recopilada por la oficina de la FIFA en México ya ha sido enviada a Suiza. El informe describe los incidentes que tuvieron lugar entre el domingo 22 de febrero y la madrugada del lunes, y abarca las alertas de seguridad en aproximadamente 20 estados mexicanos, tal y como habían reconocido previamente las autoridades federales. El objetivo de la FIFA es evaluar la evolución de la situación y determinar si es necesario adoptar medidas operativas.

A pesar de la preocupación, personas cercanas al Gobierno federal mexicano sostienen que, por el momento, no hay indicios de que la condición del país como sede del Mundial de 2026 esté en peligro. Los preparativos en las ciudades anfitrionas continúan según lo previsto, mientras que los comités organizadores locales esperan cualquier comunicación formal por parte de la dirección de la FIFA, bajo la presidencia de Gianni Infantino.