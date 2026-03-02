02 mar. 2026
Se juega la Fase 3 de la Libertadores y arranca la Sudamericana

La tercera fase de la Copa Libertadores 2026 empezará a dilucidar esta semana la suerte de 8 equipos que buscarán 4 cupos en la ronda de grupos, mientras que la Copa Sudamericana 2026 dará el puntapié inicial sin clubes de Argentina ni Brasil, pero con una fase preliminar con 32 clubes de 8 países.

Marzo 02, 2026 11:01 a. m.
Olimpia Sportivo Trinidense

Olimpia y Sportivo Trinidense chocarán por la clasificación.

La tercera y última instancia previa de la Libertadores tendrá cuatro partidos de ida y vuelta entre ocho equipos que sobrevivieron a una exigente fase 2 y que encabeza Botafogo como único campeón que sigue en carrera tras la eliminación de Argentinos Juniors.

Los partidos de ida se jugarán del 3 al 5 de marzo y los de vuelta, del 10 al 12 del mismo mes.

De esta tercera ronda pasarán cuatro equipos a la fase de grupos, que reunirá a 32 clubes. Acá entrarán a la disputa cinco formaciones de Brasil y Argentina; dos de Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; Flamengo, como campeón de la Libertadores 2025 y Lanús, como campeón de la Sudamericana 2025.

La final de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el 28 de noviembre en Montevideo.

- Partidos de ida de la tercera fase de la Libertadores:

03.03: Barcelona (ECU) - Botafogo (BRA)

04.03: Carabobo (VEN) - Sporting Cristal (PER)

04.03: O’Higgins (CHI) - Deportes Tolima (COL)

05.03: Juventud (URU) - Independiente Medellín (COL)

La Sudamericana se estrena sin clubes de Brasil y Argentina

La primera fase de la Copa Sudamericana 2026 comenzará esta semana sin clubes de Brasil y Argentina, pero con 16 partidos que tendrán como protagonistas desde el martes a cuatro equipos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela que jugarán contra otro de su mismo país, en llaves a un solo partido.

Los únicos campeones de la Sudamericana que estarán presentes desde esta etapa del torneo son Universidad de Chile, que se coronó en 2011, y el peruano Cienciano, absoluto en 2003.

Los ganadores de esta primera instancia avanzarán a la fase de grupos de la vigésima quinta edición del torneo, y asegurarán que al menos dos equipos de cada federación participen en ella.

Los seis representantes de Argentina y los seis de Brasil jugarán desde la ronda de grupos, a la que también accederán los cuatro equipos que saldrán eliminados en la tercera fase de la Libertadores.

La final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla, siendo la primera vez que Colombia acoge una final a partido único desde que se instauró este tipo de definición en 2019.

- Partidos de ida de la primera fase de la Sudamericana:

03.03: Independiente (BOL) - Guabirá (BOL)

03.03: Montevideo City (URU) - Defensor Sporting (URU)

03.03: Cobresal (CHI) - Audax Italiano (CHI)

03.03: Puerto Cabello (VEN) - Monagas (VEN)

03.03: Alianza Atlético (PER) - Deportivo Garcilaso (PER)

04.03: Blooming (BOL) - San Antonio Bulo Bulo (BOL)

04.03: Caracas (VEN) - Metropolitanos (VEN)

04.03: Atlético Nacional (COL) - Millonarios (COL)

04.03: Sportivo Trinidense (PAR) - Olimpia (PAR)

04.03: Universidad de Chile (CHI) - Palestino (CHI)

04.03: Deportivo Cuenca (ECU) - Libertad (ECU)

05.03: Boston River (URU) - Racing (URU)

05.03: Nacional Asunción (PAR) - Recoleta (PAR)

05.03: América de Cali (COL) - Atlético Bucarmanga (COL)

05.03: Cienciano (PER) - Melgar (PER)

05.03: Orense (ECU) - Macará (ECU

