Rodrygo se queda sin Mundial

El atacante brasileño Rodrygo sufre una rotura de ligamentos y menisco en la rodilla derecha, informó su club, el Real Madrid, una grave lesión que le privará de jugar lo que resta de temporada y el Mundial de Norteamérica 2026.

Es “uno de los peores días de mi vida, siempre temí esta lesión... Quizás la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”, lamentó Rodrygo, de 25 años, en su cuenta en la red social Instagram.

“No sé si me lo merezco, pero ¿de qué me puedo quejar? He vivido tantas cosas maravillosas que tampoco me merecía”, agregó.

Tras pruebas médicas realizadas este martes por los servicios médicos del Real Madrid, a Rodrygo “se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha”, informó el equipo español en un breve comunicado.

Aunque el club no precisa el tiempo de recuperación, en lesiones de este tipo los jugadores tardan un mínimo de seis meses para volver a jugar.