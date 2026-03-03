03 mar. 2026
Fútbol Internacional

AFA confirma huelga del fútbol argentino

La huelga será en protesta por la investigación judicial a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Marzo 03, 2026 06:17 p. m. • 
Por Redacción D10
FILES-FBL-ARGENTINA-CORRUPTION-INVESTIGATION

Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA.

JUAN MABROMATA/AFP

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este martes una huelga que afectará a los partidos de la novena fecha del la Liga, programada para este fin de semana, en protesta por las investigaciones judiciales contra dirigentes de esa entidad, entre ellos su titular y vicepresidente de la Conmebol, Claudio Tapia.

Tras una reunión de la comisión directiva de representantes de los clubes inscritos en la AFA, se resolvió mantener la medida de fuerza anunciada días atrás y posponer la disputa de los partidos que se suspenderán a la semana del 13 de mayo, dijeron a EFE fuentes de la Liga Profesional argentina.

La medida incluye a todas las categorías del ascenso y los torneos de las divisiones juveniles.

Un fallo firmado por el juez Diego Amarante, el pasado 19 de febrero, citó a Tapia a brindar declaración indagatoria en una causa en la que está imputado por presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos. El juez, además, prohibió su salida de Argentina “con el objeto de asegurar la efectiva realización de los actos procesales dispuestos”.

La causa investiga un supuesto fraude de más de 19.300 millones de pesos (más de 14 millones de dólares) vinculado a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social, a raíz de una petición formulada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Esa investigación y el requerimiento de declaración, que alcanza también al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y otros directivos, fue interpretada en la máxima autoridad del fútbol argentino como persecutoria y ese es el motivo de convocar el paro.

La tensión entre el Gobierno argentino y la AFA, desde hace más de un año, se disparó por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol del país, lo que rechazó de plano la entidad rectora del fútbol nacional y la mayoría de los clubes, cuya propiedad está en manos de los socios o afiliados

Claudio Tapia AFA Liga Profesinal Argentina
Redacción D10
Más contenido de esta sección
finalissima.jpg
Fútbol Internacional
El deporte, en vilo por el conflicto bélico en Oriente Medio
Continúa la incertidumbre en el deporte por la inestabilidad en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Marzo 02, 2026 02:56 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia Sportivo Trinidense
Fútbol Internacional
Se juega la Fase 3 de la Libertadores y arranca la Sudamericana
La tercera fase de la Copa Libertadores 2026 empezará a dilucidar esta semana la suerte de 8 equipos que buscarán 4 cupos en la ronda de grupos, mientras que la Copa Sudamericana 2026 dará el puntapié inicial sin clubes de Argentina ni Brasil, pero con una fase preliminar con 32 clubes de 8 países.
Marzo 02, 2026 11:01 a. m.
FBL-ENG-PR-ARSENAL-CHELSEA
Fútbol Internacional
El Arsenal mantiene la diferencia con el Manchester City
El Arsenal se impuso este domingo en el derbi londinense al Chelsea (2-1) gracias a su letal efectividad en la estrategia y el cuadro de Mikel Arteta mantiene el liderato con una diferencia de cinco puntos sobre el Manchester City, que cuenta con un partido menos.
Marzo 01, 2026 04:36 p. m.
FBL-ENG-PR-LEEDS-MAN CITY
Fútbol Internacional
Sin Haaland, el City mantiene el pulso
Pese a la ausencia de Erling Haaland, lesionado, el Manchester City superó por la mínima al Leeds United (0-1) y mantiene el pulso por la Premier League, traspasando la presión al Arsenal que tendrá solo dos puntos de ventaja este domingo cuando se enfrente al Chelsea.
Febrero 28, 2026 05:49 p. m.
FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-BAYERN MUNICH
Fútbol Internacional
Kane y Kimmich hacen más líder al Bayern
El Bayern Múnich derrotó por 2-3 al Borussia Dortmund, con dos goles de Harry Kane -uno de ellos de penalti- y otro de Joshuaa Kimmich, en un partido con muchas alternativas y ante un rival que estuvo por delante y luchó hasta el final por el empate.
Febrero 28, 2026 05:43 p. m.
Liverpool.jpg
Fútbol Internacional
Liverpool empuja por la Champions
Conocido ya el camino en la Champions League, donde se enfrentará al Galatasaray, el Liverpool goleó este sábado al West Ham United y empuja por los puestos que dan acceso a la máxima competición continental del próximo año.
Febrero 28, 2026 03:01 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más