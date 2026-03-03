Filipe Luís, un despido inesperado tras ganarlo todo

El exjugador de Deportivo de La Coruña, Atlético de Madrid y Chelsea acababa de dirigir al conjunto rojinegro en la victoria por aplastamiento (0-8) frente al Madureira y pasar a la final del Campeonato Carioca, cuando el director deportivo José Boto le comunicó su destitución.

Según la prensa local, la charla duró poco más de 30 segundos.

Filipe Luís se sorprendió con una decisión que no esperaba, a pesar de haber firmado el peor arranque de temporada del Flamengo de la última década. Sin embargo, la sentencia, de acuerdo con los medios brasileños, estaba redactada desde hace algunos días.

La cúpula del club carioca estaba insatisfecha con el irregular inicio de la actual campaña y más después de cerrar el fichaje más caro de la historia del fútbol brasileño, con la repatriación de Lucas Paquetá por 42 millones de euros.

Dos finales perdidas en un mes

En febrero, Flamengo perdió la Supercopa de Brasil ante el Corinthians y la Recopa Sudamericana contra el Lanús argentino, dos títulos menores que la directiva no ha perdonado.

Poco pesó la hazaña de haber conseguido, apenas tres meses antes, la Liga brasileña y una nueva Copa Libertadores, la cuarta de la historia para la disciplina de Río de Janeiro.

Filipe Luís, de 40 años, también conquistó la Copa de Brasil de 2024 y la Supercopa de Brasil de 2025, al poco de asumir el cargo.

Así, en su primera experiencia como entrenador profesional, deja el ‘Fla’ con números envidiables: cinco títulos en un centenar de partidos, en los que solo saboreó la derrota en 15 ocasiones, si bien cinco de ellas han sido este año.

El exlateral, fulminado en medio de la madrugada, ya es uno de los técnicos más victoriosos de la historia del Flamengo, junto con el portugués Jorge Jesus y el también brasileño Flávio Costa.

El origen del desencuentro

No obstante, las diferencias empezaron ya al final del pasado curso, cuando las negociaciones para su renovación se extendieron más de lo previsto.

Filipe pidió un aumento salarial para él y su cuerpo técnico, y, tras semanas de tira y afloja, firmó por dos años más, es decir, hasta finales de 2027, en medio de los rumores sobre su futura salida al Atlético de Madrid.

Los malos resultados posteriores fueron la gota que colmó el vaso.

Con todo, la noticia ha causado “sorpresa” e “incredulidad” en algunos pesos pesados del vestuario, que ya habían abandonado el estadio Maracaná cuando Filipe Luís recibió la carta de despido, según el portal ‘Ge’.

Flamengo sondea ahora el mercado para encontrar un sustituto. El portugués Leonardo Jardim, libre tras renunciar como técnico del Cruzeiro por motivos personales, es el mejor colocado, de acuerdo con los diarios deportivos brasileños.

Mientras, la plantilla piensa ya en la final del Campeonato Carioca, que jugará el domingo en el Maracaná frente a su máximo rival, el Fluminense, que viene en mejor estado de forma.

Después, tendrá que defender los títulos de Liga y Libertadores. En el Campeonato Brasileño no ha empezado con buen pie, con tan solo una victoria en las tres primeras jornadas, un balance pobre para todo un gigante que no aceptará nada que no sea volver a ganar trofeos.