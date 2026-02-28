28 feb. 2026
Fútbol Internacional

Kane y Kimmich hacen más líder al Bayern

El Bayern Múnich derrotó por 2-3 al Borussia Dortmund, con dos goles de Harry Kane -uno de ellos de penalti- y otro de Joshuaa Kimmich, en un partido con muchas alternativas y ante un rival que estuvo por delante y luchó hasta el final por el empate.

Febrero 28, 2026 05:43 p. m.
FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-BAYERN MUNICH

El Bayern ganó el clásico alemán.

INA FASSBENDER/AFP

La victoria permite al Bayern aumentar a 11 puntos su ventaja sobre el Dortmund y dar un paso enorme hacia el título.

El Bayern jugó un primer tiempo en el que dominó la posesión pero tuvo muchas dificultades para llegar al área de un Borussia Dortmund que se defendió muy bien y se adelantó en el marcador en el minuto 26 con un remate de cabeza de Nico Schlottebeck, tras una falta lanzada por Daniel Svensson desde la banda izquierda.

El Dortmund planteó desde el primer momento un partido basado en la intensidad en las luchas individuales por el balón, aupado por el mítico ‘muro amarillo’ del Signal Iduna Park.

El Bayern sólo creó peligro en la primera parte con algunos remates desde fuera del área de Joshua Kimmich y de Michael Olise, sin lograr realmente poner en apuros al meta Gregor Kobel.

El comienzo del segundo tiempo mostró un partido distinto. El Dortmund fue mucho más atrevido en ataque y el Bayern empezó a encontrar espacios. Lo que había sido un partido marcado por la táctica se convirtió en un intercambio de golpes entre los dos equipos.

El Dortmund tuvo una buena ocasión de gol en el minuto 49, cuando Svensson estuvo a punto de llegar a un remate dentro del área, y respondió en el 52 el Bayern por medio de Dayot Upamecano, que se perdió por muy poco un centro al segundo poste de Serge Gnabry.

El empate llegó en el minuto 54 en una jugada iniciada por Kimmich, que metió un balón al área desde la media luna, Gnabry lo bajó de cabeza y Kane marcó con la pierna izquierda a corta distancia.

Tras el gol del Bayern, el Dortmund tuvo una gran ocasión en los pies de Maximilian Beier, que remató por encima desde una buena posición.

En el minuto 71, un penalti por una falta de Schlotterbeck sobre Josip Stasinic fue convertido por Kane en el 1-2.

El partido entró en una dinámica de ida y vuelta y Svensson logró el empate a dos goles para el Dortmund en el minuto 83 tras un gran centro de Marcel Sabitzer, pero cuatro después Kimmich, con una volea con la zurda tras un rebote, dio el triunfo al Bayern.

- Ficha técnica:

2 - Borussia Dortmund: Kobel; Can (Bensebaini, 45), Anton, Schlotterbeck; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha (Jobe Bellingham, 75), Svensson; Adeyemi (Brandt, 75), Beier (Inacio, 75); Fabio Silva (Guirassy, 67).

3 - Bayern: Urbig; Stasinic, Upamecano, Tah, Laimer (Bischof, 90); Pavlovic, Kimmich (Goretzka, 92); Olise (Minjae Kim, 92), Gnabry (Musiala, 62), Luis Díaz; Kane.

Goles: 1-0, m.26: Schlotterbeck. 1-1, m.54: Kane. 1-2, min.71: Kane, de penalti. 2-2, min.83: Svensson. 2-3, min.87: Kimmich.

Árbitro: Sven Jablonski. Amonestó a Schlotterbeck.

Incidencias: partido de la vigésima cuarta jornada de la Bundesliga alemana disputado en el Signal Iduna Park de Dortmund ante unos 80.000 espectadores. EFE

Bayern Múnich Borussia Dortmund Alemania
Más contenido de esta sección
HB8e5-2WcAAt2al.jpeg
Fútbol Internacional
Snoop Dogg y el Swansea, la colaboración más inverosímil de todas
Si hubiera un premio a la imagen surrealista de la semana, la fotografía de Snoop Dogg junto a un mural de Miguel Pérez Cuesta “Michu” en el estadio del Swansea se lo llevaría de calle. En un contexto en el que uno ya no sabe qué creerse al ver un vídeo en redes sociales, el paso de Snoop Dogg por el túnel de vestuarios de un Swansea-Preston North End era poco más que inverosímil, pero esto es en realidad la apuesta ganadora de Brett Cravatt y Jason Cohen, los dueños estadounidenses del conjunto galés.
Febrero 27, 2026 08:20 a. m.
 · 
Redacción D10
Lautaro Martínez
Fútbol Internacional
El Inter, 65 millones menos
136 millones de euros ganó el Inter la pasada campaña solo en ‘Champions’. Eliminado en dieciseisavos ante el Bodo Glimt, en esta recaudará 71. Son 65 millones de diferencia. El Nápoles, eliminado en fase liga. La ‘Juve’, sin octavos desde 2022. Italia sin clasificar al Mundial desde 2014. Esta es la realidad del ‘calcio’.
Febrero 27, 2026 07:59 a. m.
 · 
Redacción D10
HCI1r8nWAAEcsRv.jpeg
Fútbol Internacional
José Canale y Ronaldo Dejesús, campeones de la Recopa Sudamericana
Lanús, con un gol en la prórroga del paraguayo José Canale, alza su primera Recopa tras una heroica victoria sobre Famengo en el Maracaná.
Febrero 27, 2026 06:48 a. m.
 · 
Redacción D10
fgnvg.png
Fútbol Internacional
Lula: “Estoy convencido de que la vamos a ganar”
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, alzó y besó este jueves el trofeo original de la Copa del Mundo y expresó su fe en el hexacampeonato de la selección brasileña, en una ceremonia en Brasilia.
Febrero 26, 2026 06:15 p. m.
FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRID
Fútbol Internacional
Benfica desmiente que Prestianni haya reconocido el insulto racista a Vinicius
El Benfica afirmó que Gianluca Prestianni pidió disculpas a sus compañeros de equipo por los incidentes sucedidos en Lisboa en el partido de ida ante el Real Madrid pero desmintió que el jugador argentino haya reconocido en momento alguno haber realizado un insulto racista a Vinícius Júnior.
Febrero 26, 2026 05:51 p. m.
Inter Miami
Fútbol Internacional
Mascherano dice que el Inter Miami “exige un resultado”
Javier Mascherano, director técnico argentino del Inter Miami, que jugará este jueves en Puerto Rico un partido de exhibición ante el Independiente del Valle de Ecuador, aseguró que la directiva de su club “exige un resultado”, en referencia a ganar y defender su título de la MLS de 2025.
Febrero 26, 2026 05:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más