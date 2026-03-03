03 mar. 2026
Fútbol Internacional

Eduardo Coudet es el nuevo entrenador de River Plate

Eduardo Coudet es el nuevo entrenador del River Plate, según confirmaron este lunes a EFE fuentes del club argentino tras la renuncia de Marcelo Gallardo por una seguidilla de malos resultados entre el final de 2025 y esta nueva temporada.

Marzo 03, 2026 08:54 a. m. • 
Por Redacción D10
Eduardo Coudet

El contrato de Coudet será hasta diciembre de 2027.

Foto: gentileza - Doce TV

‘Chacho’ Coudet, de 51 años, firmará en los próximos días su contrato con el Millonario después de concretar su desvinculación del Alavés español, que dirigió desde diciembre de 2024.

El entrenador dio los primeros pasos tras las reuniones que mantuvo con el presidente de River Plate, Stefano Di Carlos y con Enzo Francescoli.

La institución de Núñez pagará al Alavés un resarcimiento de poco más de un millón de dólares por la salia anticipada de Coudet.

Según las fuentes, se espera que el exfutbolista bonaerense firme su contrato con la institución bonaerense hasta diciembre de 2027 cuando arribe al país, entre este miércoles o el jueves.

El nuevo entrenador del último ganador argentino de la Copa Libertadores quedará al frente de un plantel que en el último tiempo ha acumulado varias derrotas consecutivas en el Torneo Apertura.

Además de Alavés, Coudet dirigió a Celta de Vigo, Rosario Central, Racing Club, Tijuana, Atlético Mineiro e Internacional.

En 2019 logró dos títulos locales con Racing y en 2023, el Torneo Mineiro con el ‘Galo’ brasileño.

Los hinchas de River recuerdan su paso como jugador, ya que ganó cinco títulos locales en 179 partidos (27 goles) entre 2000 y 2004.

El pasado 23 de febrero, Gallardo puso fin a su segundo ciclo al frente del Millonario.

Dos veces campeón de la Libertadores con River, Gallardo agradeció al club y a sus aficionados “por su amor incondicional en todos estos años, incluso en los momentos más delicados”.

El jueves pasado, en un estadio Monumental colmado para despedirlo, ‘Muñeco’ Gallardo dirigió por última vez a River en la victoria ante Banfield.

River Plate Eduardo Coudet
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FBL-ENG-PR-LEEDS-MAN CITY
Fútbol Internacional
Sin Haaland, el City mantiene el pulso
Pese a la ausencia de Erling Haaland, lesionado, el Manchester City superó por la mínima al Leeds United (0-1) y mantiene el pulso por la Premier League, traspasando la presión al Arsenal que tendrá solo dos puntos de ventaja este domingo cuando se enfrente al Chelsea.
Febrero 28, 2026 05:49 p. m.
FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-BAYERN MUNICH
Fútbol Internacional
Kane y Kimmich hacen más líder al Bayern
El Bayern Múnich derrotó por 2-3 al Borussia Dortmund, con dos goles de Harry Kane -uno de ellos de penalti- y otro de Joshuaa Kimmich, en un partido con muchas alternativas y ante un rival que estuvo por delante y luchó hasta el final por el empate.
Febrero 28, 2026 05:43 p. m.
Liverpool.jpg
Fútbol Internacional
Liverpool empuja por la Champions
Conocido ya el camino en la Champions League, donde se enfrentará al Galatasaray, el Liverpool goleó este sábado al West Ham United y empuja por los puestos que dan acceso a la máxima competición continental del próximo año.
Febrero 28, 2026 03:01 p. m.
 · 
Redacción D10
HCQzwHGXQAAcUvK.jpg
Fútbol Internacional
Lamine Yamal, con su primer triplete, lidera el paso del Barcelona
Barcelona, líder de La Liga, dio un paso adelante en su juego ante el Villarreal en una actuación sublime de Lamine Yamal, que con 18 años, 7 meses y 15 días se convirtió en el jugador más joven en la historia del club azulgrana en marcar un triplete en la competición liguera.
Febrero 28, 2026 02:59 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-EUR-C1-PSG-TRAINING
Fútbol Internacional
Luis Enrique descarta todo sentimiento de revancha contra Chelsea
El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, descartó este viernes que vayan a afrontar el duelo de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea con un sentimiento de revancha, pese a que los londinenses les derrotaron la pasada campaña en la final del Mundial de Clubes (3-0).
Febrero 27, 2026 04:40 p. m.
HCHcwN5WoAAr5Zl.jpeg
Fútbol Internacional
Así quedaron los emparejamientos en la Champions League
Se realizó sorteo y así quedó el cuadro de octavos de final de la Liga de Campeones y futuros emparejamientos hasta la final.
Febrero 27, 2026 08:59 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más