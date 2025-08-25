La FIA discute en Paraguay sobre una “movilidad más segura”

según dijo el presidente de esta organización, Mohammed Ben Sulayem, tiene como objetivo promover una movilidad más segura, sostenible e innovadora.

“Este congreso refleja la misión principal de la FIA, la conexión global, innovación, inspiración y también una comunidad más unida”, afirmó Ben Sulayem, según la traducción oficial, en su discurso en la ceremonia de inauguración.

El encuentro, que reúne a más de 150 delegados provenientes de 37 países, se instaló tres días antes del arranque de la décima ronda del Mundial de Rallies (WRC, por sus siglas en inglés), que se correrá entre este jueves y el domingo próximo por primera vez en el país suramericano.

“Es una oportunidad clave para poder fortalecer los lazos con las Américas y tener también una movilidad más segura, sostenible”, afirmó el directivo.

A su turno, el responsable del Senado de la FIA, el español Carmelo Sanz, destacó que más de 13 proyectos han sido promovidos junto a Gobiernos de las Américas para “mejorar la movilidad y la seguridad vial” con el uso de la inteligencia artificial y otras innovaciones, lo que, a su juicio, ha permitido que la región haya dejado atrás la imagen “ciudadanos de segunda fila” dentro del organismo mundial.

En su intervención, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró que con la décima ronda del Mundial de Rallies que su país acogerá renueva su “gran vocación de integración”.

“Hoy Paraguay vuelve a integrar a nuestros pueblos y lo hace con el corazón, el corazón del deporte motor. Bienvenidos sean todos al Paraguay a partir de hoy también madre y nodriza del automovilismo mundial”, expresó el mandatario.

La etapa del rally en Paraguay pasará por 12 localidades del departamento de Itapúa, fronterizo con Argentina, y alcanzará un total de 951,59 kilómetros, de los cuales 334,52 kilómetros serán de pruebas especiales. EFE