25 ago. 2025
Automovilismo

La FIA discute en Paraguay sobre una “movilidad más segura”

Delegados de más de 37 países se dieron cita desde este lunes y hasta el próximo miércoles en Paraguay en el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Agosto 25, 2025 07:20 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-25 at 19.16.34.jpeg

Congreso de la FIA en Paraguay.

Foto: Gentileza

según dijo el presidente de esta organización, Mohammed Ben Sulayem, tiene como objetivo promover una movilidad más segura, sostenible e innovadora.

“Este congreso refleja la misión principal de la FIA, la conexión global, innovación, inspiración y también una comunidad más unida”, afirmó Ben Sulayem, según la traducción oficial, en su discurso en la ceremonia de inauguración.

El encuentro, que reúne a más de 150 delegados provenientes de 37 países, se instaló tres días antes del arranque de la décima ronda del Mundial de Rallies (WRC, por sus siglas en inglés), que se correrá entre este jueves y el domingo próximo por primera vez en el país suramericano.

“Es una oportunidad clave para poder fortalecer los lazos con las Américas y tener también una movilidad más segura, sostenible”, afirmó el directivo.

A su turno, el responsable del Senado de la FIA, el español Carmelo Sanz, destacó que más de 13 proyectos han sido promovidos junto a Gobiernos de las Américas para “mejorar la movilidad y la seguridad vial” con el uso de la inteligencia artificial y otras innovaciones, lo que, a su juicio, ha permitido que la región haya dejado atrás la imagen “ciudadanos de segunda fila” dentro del organismo mundial.

En su intervención, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró que con la décima ronda del Mundial de Rallies que su país acogerá renueva su “gran vocación de integración”.

“Hoy Paraguay vuelve a integrar a nuestros pueblos y lo hace con el corazón, el corazón del deporte motor. Bienvenidos sean todos al Paraguay a partir de hoy también madre y nodriza del automovilismo mundial”, expresó el mandatario.

La etapa del rally en Paraguay pasará por 12 localidades del departamento de Itapúa, fronterizo con Argentina, y alcanzará un total de 951,59 kilómetros, de los cuales 334,52 kilómetros serán de pruebas especiales. EFE

Automovilismo Paraguay Otros Deportes
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-07-23 at 07.59.02.jpeg
Automovilismo
Duerksen vuelve a salir a pista en Bélgica
Tras un fin de semana competitivo en la última fecha en Silverstone, Joshua Duerksen ya está listo para disputar la fecha 9 del campeonato de la FIA F2 este fin de semana en Bélgica.
Julio 23, 2025 10:17 a. m.
Un rally de tierra roja
Automovilismo
Paraguay presenta la campaña “Un rally de tierra roja”
Paraguay presentó este sábado su campaña oficial “Un rally de tierra roja”, como parte de la cuenta regresiva para la décima fecha del Mundial de Rallies (WRC, por sus siglas en inglés) que el país acogerá en el departamento de Itapúa (sur), entre el 28 y el 31 de agosto próximo.
Julio 12, 2025 07:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Joshua Duerksen
Automovilismo
¡Joshua Duerksen es segundo en el GP de Austria!
El piloto paraguayo de Fórmula 2, Joshua Duerksen, acabó en la segunda posición en el sprint del Gran Premio de Austria. Lideró gran parte de la carrera, pero su monoplaza no aguantó.
Junio 28, 2025 10:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Lando Norris
Automovilismo
Los McLaren dominan el último libre de Spielberg
El inglés Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo este sábado, por delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri -líder del campeonato-, en el último libre para el Gran Premio de Austria, el undécimo del Mundial de F1, en el Red Bull Ring de Spielberg; donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) marcaron el duodécimo y el decimoquinto tiempo, respectivamente; y el argentino Franco Colapinto (Alpine), el decimonoveno.
Junio 28, 2025 10:36 a. m.
 · 
Redacción D10
Circuito Gilles-Villeneuve
Automovilismo
La Fórmula 1 seguirá en Canadá hasta 2035
La Fórmula 1 anunció este martes que Canadá seguirá siendo una de las citas del Mundial hasta 2035, al ampliarse otros cuatro años el acuerdo que estaba vigente para que el circuito Gilles-Villeneuve fuera sede de la prueba.
Junio 17, 2025 11:37 a. m.
 · 
Redacción D10
Oscar Piastri
Automovilismo
Los McLaren de Piastri y Norris, delante de Leclerc en el último libre
El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del campeonato, dominó este sábado, por delante de su compañero, el inglés Lando Norris -segundo, a tres puntos-, el último libre para el Gran Premio de España, el noveno del Mundial de F1, en el circuito de Montmeló (Barcelona); donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) marcaron el octavo y el decimotercer tiempo, respectivamente; y el argentino Franco Colapinto (Alpine), el decimoséptimo.
Mayo 31, 2025 11:40 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más