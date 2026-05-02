02 may. 2026
Fútbol Paraguayo

La APF recibe el Premio Oro en Congreso de la FIFA

El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, recibió de manos del titular de la FIFA, Gianni Infantino, el Premio ORO de los FIFA Forward Awards 2026 – Edición Américas, en reconocimiento al desarrollo del CARDIF, en el marco del 76° Congreso de la FIFA, celebrado en Vancouver.

Mayo 02, 2026 05:02 p. m. • 
Por Redacción D10
FIFA

Robert Harrison y Gianni Infantino sostienen el reconocimiento.

Foto: Gentileza - APF

Hace un par de semanas, la Asociación Paraguaya de Fútbol fue reconocida con el premio Oro otorgado en la FIFA Forward Awards 2026 – Edición Américas por el desarrollo del Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas (CARDIF), obra que sirve para el crecimiento sostenible del fútbol paraguayo.

Y en el marco del 76° Congreso de la FIFA, que se celebró en Vancouver, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, pudo recibir esta distinción de manos del titular de la FIFA, Gianni Infantino.

Este año se realizó la primera edición del premio entregado por la FIFA, que tiene como objetivo reconocer y homenajear los proyectos de infraestructura futbolística más destacados impulsados por las federaciones miembro con el apoyo del Programa de Desarrollo Forward.

Un jurado internacional llevó adelante un exhaustivo proceso de evaluación y valoró el proyecto presentado por Paraguay como el mejor de toda la región, resaltando su impacto, alcance y contribución al desarrollo integral del fútbol formativo.

El CARDIF fue distinguido con la medalla de oro, posicionando a la APF como referente continental en materia de infraestructura deportiva. Además representa un pilar fundamental dentro del ecosistema de desarrollo de la APF, brindando a jóvenes talentos un espacio de formación integral con estándares de primer nivel, alineados a las mejores prácticas internacionales.

La distinción obtenida no solo enaltece el trabajo realizado, sino que también reafirma el posicionamiento de la APF a nivel continental, como una institución modelo en la ejecución de proyectos de alto impacto y en la administración eficiente de los recursos destinados al crecimiento del deporte.

APF FIFA Robert Harrison Gianni Infantino
Redacción D10
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