El medio millón que recibió Olimpia

Olimpia es puro festejo tras la obtención de la 48ª estrella liguera y aparte de este título, el Decano recibió un premio económico otorgado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, de manos del propio presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Como parte del fortaleciendo el desarrollo del fútbol sudamericano con incentivos económicos a los campeones de los torneos locales, la Conmebol destina USD 1.000.000 a cada confederación, que es la encargada de distribuir este dinero.

Foto: Renato Delgado - ÚH

De esta manera, la Asociación Paraguaya de Fútbol decidió dar a cada campeón liguero la suma de USD 500.000, por lo que Olimpia, al conquistar el Torneo Apertura se embolsó medio millón de dólares.

Además, ya se aseguró su participación en la Copa Libertadores 2027 que también implicará un movimiento importante dentro de sus finanzas. Recordemos que en esta edición la Conmebol entrega USD 1.000.000 por cada partido de local en la fase de grupos, más USD 340.000 por cada victoria en esa instancia.