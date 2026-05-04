04 may. 2026
Fútbol Paraguayo

El medio millón que recibió Olimpia

Además de lo que significa ser campeón, con su nueva estrella conquistada Olimpia se embolsó USD 500.000 provenientes de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Mayo 04, 2026 11:33 a. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia

El propio presidente Alejandro Domínguez entregó el cheque.

Foto: Renato Delgado - ÚH

Olimpia es puro festejo tras la obtención de la 48ª estrella liguera y aparte de este título, el Decano recibió un premio económico otorgado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, de manos del propio presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Como parte del fortaleciendo el desarrollo del fútbol sudamericano con incentivos económicos a los campeones de los torneos locales, la Conmebol destina USD 1.000.000 a cada confederación, que es la encargada de distribuir este dinero.

Olimpia

Foto: Renato Delgado - ÚH

De esta manera, la Asociación Paraguaya de Fútbol decidió dar a cada campeón liguero la suma de USD 500.000, por lo que Olimpia, al conquistar el Torneo Apertura se embolsó medio millón de dólares.

Además, ya se aseguró su participación en la Copa Libertadores 2027 que también implicará un movimiento importante dentro de sus finanzas. Recordemos que en esta edición la Conmebol entrega USD 1.000.000 por cada partido de local en la fase de grupos, más USD 340.000 por cada victoria en esa instancia.

Olimpia Conmebol Torneo Apertura
Redacción D10
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