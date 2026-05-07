La fecha 6 del Intermedia arranca este viernes con dos partidos

La programación de la Fecha 6 del torneo de la División Intermedia 2026 ya está confirmada. Hubo algunos cambios recientes en las sedes, particularmente para los partidos de Tacuary y Tembetary.

Este viernes 8 de mayo se medirán Resistencia vs. Paraguarí desde las 17:00 en el estadio Tomás Beggan Correa en la Chacarita.

Posteriormente, entra en acción uno de los punteros del torneo, el 12 de Junio VH visita a Sportivo Carapeguá en el estadio Municipal de Carapeguá a partir de las 19:30.

El sábado, Tacuary vs. Fernando de la Mora desde las 10:00 en el estadio Jardines del Kelito e Independiente CG vs. 3 de Noviembre también a las 10:00 en el Ricardo Grégor.

El domingo, Benjamín Aceval vs. Encarnación FC a las 10:00, en el estadio Isidro Roussillón (Villa Hayes), mientras que el otro líder, General Caballero JLM visita a Deportivo Capiatá en el estadio Erico Galeano.

El lunes se cierra el sexto capítulo con dos juegos: Atlético Tembetary vs. Deportivo Santaní desde las 17:00 en cancha de Rubio Ñu, en la La Arboleda y el último partido de la será entre Sol de América vs. Guaireña FC a las 19:30 en el estadio Luis Alfonso Giagni.

La Tabla de posiciones señala que: General Caballero JLM y 12 de Junio (VH) con 13 puntos; Carapeguá 10; Tembetary 9; Benjamín Aceval e Independiente CG con 8; Encarnación FC 7; Sol de América, Capiatá, Fernando de la Mora y Guaireña FC tienen 6; Resistencia 5; Paraguarí 4; 3 de Noviembre y Santaní con 3 y último Tacuary con 2 unidades.