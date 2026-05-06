06 may. 2026
Fútbol Paraguayo

Jorge González: “Nos despertamos un poco tarde”

Para el entrenador de Recoleta, Jorge González, su equipo pudo haber conseguido un mejor resultado ante el Santos. “Nos despertamos un poco tarde”, señaló.

Mayo 06, 2026 12:31 p. m. • 
Por Redacción D10
Recoleta Santos

Recoleta le igualó al Santos de Neymar (i).

Gentileza

Recoleta volvió a igualar con el Santos de Neymar por la Copa Sudamericana. El martes, en el estadio Río Parapití, el Canario rescató un empate sobre el final y para el entrenador Jorge González pudo haber sacado otro resultado.

Nos despertamos un poco tarde. Si jugábamos así desde el inicio capaz podríamos tener un mejor resultado. Cuando nos hicieron el gol comenzamos a jugar mejor”, analizó en charla para el programa Fútbol a lo Grande. Neymar fue el encargado de abrir el marcador a los 41', mientras que el tanto final, de Recoleta, se registró a los 86'.

De igual manera, el empate “es una satisfacción enorme, más por los jugadores, son ellos los protagonistas”, remarcó. Previo a este encuentro copero, Recoleta venció a Cerro Porteño por 2-1 en el plano local. “Ganarle a Cerro por primera vez en la historia para el club fue algo muy importante y llegamos a Pedro Juan Caballeo con la ilusión de quitar un gran resultado”, valoró.

Al principio nos vimos un poco avasallados. Hay que saber que estábamos jugando contra un campeón del continente, con grandes jugadores, luego controlamos mejor el juego con algunos cambios posicionales y también el cambio en el parado táctico y con un poco de frescura con los muchachos que ingresaron. Quitamos un empate que nos da una gran ilusión de seguir vivos y tratar de pasar de serie”, sentenció.

Recoleta llega a cuatro unidades producto de cuatro empates en la fase de grupos y está solo a dos puntos del líder San Lorenzo. Su siguiente partido será el 19 de mayo, ante el Deportivo Cuenca, que en la tabla del Grupo D tiene uno más que el cuadro paraguayo.

Recoleta Copa Sudamericana Santos
Redacción D10
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