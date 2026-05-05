El comentario de Gastón Olveira sobre su foto con la bandera uruguaya

Gastón Olveira fue una de las figuras del Olimpia campeón del Torneo Apertura y su rendimiento, y la obtención de la ciudadanía paraguaya, le valieron la convocatoria a la Selección Paraguaya.

El cancerbero, tras la obtención del título, se unió a Lucas Morales, Rodrigo Pérez, Alejando Silva, Faustino Barone, Sebastián Lentinelly y Bryan Bentaberry para posar con la bandera de Uruguay.

Este hecho generó el debate en la mesa de Fútbol a lo Grande cuyos integrantes opinaron sobre ese gesto, atendiendo a que hace algunos meses el arquero dejó de ocupar lugar de extranjero en la liga, y a su vez, se le abrió la chance de representar a la Albirroja en un encuentro amistoso.

Esta situación fue compartida por las cuentas en redes sociales del medio y Gastón Olveira no se quedó callado. El arquero de Olimpia comentó la publicación diciendo: “Qué ganas de generar polémicas que tienen”.

El portero tiene altas posibilidades de ser uno de los llamados por Gustavo Alfaro para conformar la lista de la Selección Paraguaya en la Copa del Mundo 2026.