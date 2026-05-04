04 may. 2026
Fútbol Paraguayo

Discusión de técnicos de la Intermedia: “Me dijo que vendía partidos”

La quinta fecha de la Intermedia dejó una particular discusión de técnicos: de acuerdo con Hugo Marcelo Ovelar, entrenador de Carapeguá, el estratega de Encarnación, Héctor Marecos, le “dijo que vendía partidos”. No obstante, su colega negó esta acusación.

Mayo 04, 2026 03:19 p. m. • 
Por Redacción D10
Héctor Marecos Hugo Marcelo Ovelar

Héctor Marecos y Hugo Marcelo Ovelar tuvieron una discusión durante el juego de sus equipos.

Por la quinta jornada de la Intermedia, Encarnación recibió a Carapeguá el sábado 2 de mayo y el resultado en cancha arrojó un empate a dos goles. No obstante, durante el choque hubo una discusión de entrenadores que no acabó allí.

Hugo Marcelo Ovelar, técnico de Carapeguá, dijo que este lunes se fue a las oficinas de la Asociación Paraguaya de Fútbol para denunciar “algo muy grave. El colega que estaba en el otro equipo me trató de estafador de partidos entonces quería hacer una denuncia formar para dejar por escrito en la liga, pero en la liga no había un encargado para hacer la denuncia”.

Al ser consultado qué fue lo que le dijo el otro entrenador, respondió: “No exactamente de estafador. Me dijo que vendía partidos. Escuchó el cuarto árbitro, escucharon los compañeros. Le pregunté si estaba seguro de lo que me decía”.

Hugo Marcelo Ovelar intentó hacer su denuncia en la APF porque quiere que le “investiguen si es cierto y que le llamen a él si es cierto que alguien le dijo que vendía partidos o solucionaba partidos. No voy a dejar que alguien, más si es un colega, que me diga que vendo partidos”.

“Esto pasa a mayores cuando uno deja pasar que se nos tilden de vender partidos. Queda muy mal decirle a un colega y él siendo abogado no pudo haber dicho eso (…) Que le llamen a él para ver por qué dijo eso, por si tiene alguna razón para decir que vendo partidos o arreglo partidos”, aseveró.

“Falta a la verdad”, asevera Marecos

Por su parte, el técnico de Encarnación, Héctor Marecos, rechazó los dichos por Hugo Marcelo Ovelar: “En ningún momento le acusé de dicha cosa. Tuvimos una discusión. Cierto ninguneo, de sacar un poco chapa. Yo como futbolista siempre lo admiré, crecí viendo jugar a esa camada”.

Está faltando a la verdad. Eso es categórico”, aseguró en charla para el programa Fútbol a lo Grande. “Yo sé lo que dije y voy a sostener lo que dije. En ningún momento le acusé a él. En ningún momento. Dije lo que dije, pero en ningún momento dije ‘vos sos un vendepartidos’”, acotó.

“Va a tener que demostrar eso. Una cosa es acusar y otra cosa es decir ‘yo no soy’. Está en su derecho”, mencionó. “Yo puedo seguir diciendo ‘yo nunca me ofrezco, yo nunca le serrucho a mis colegas, yo nunca juego sucio, yo nunca soy desleal. Yo, yo, yo y yo’. Si él se pone el saco de que es, es otra cosa”, detalló.

En ningún momento le acusé a él. Sí pude haber dicho que ‘yo no soy’, así como puedo decir que ‘yo no me ofrezco, yo no me vendo, yo no negocio, yo no arreglo’. Si él se puso el saco es su problema”, sentenció.

Hugo Marcelo Ovelar Héctor Marecos Intermedia
Redacción D10
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