Peña pide “sanciones ejemplares” tras la violencia en el superclásico

“Anoche ya estuve hablando con el ministro del Interior, le dije que las sanciones tienen que ser ejemplares”, señaló Peña a periodistas durante su participación en el lanzamiento del Rally del Paraguay.

Asimismo, apuntó que la APF tiene la responsabilidad de “aplicar los reglamentos” correspondientes tras los violentos incidentes en el Estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción.

“Vamos a tener que ser todavía mucho más rigurosos (...), lamentamos que una fiesta deportiva haya sido empañada de esta manera”, agregó el mandatario.

Esta misma jornada, el ministro de Interior, Enrique Riera, anunció que el Estado exigirá a los clubes de fútbol la venta de boletos personalizados y que se implementará de forma “paulatina” tecnología de reconocimiento facial, así como el control biométrico, para identificar a los hinchas que incurran en actos violentos.

De igual forma, el funcionario indicó que se hará “una lista definitiva” de personas con antecedentes penales que serán vetadas de los estadios.

“El tema es que no va a entrar nadie con antecedentes a la cancha, que no vaya a estar la familia sentada al lado de alguien con orden de captura que haya estado procesado por violencia doméstica, deberes alimentarios o cualquier otro tipo de delito”, advirtió.

En enero de 2024, las autoridades paraguayas habían adelantado que usarían el reconocimiento facial en los estadios así como la creación de una base de datos para sancionar a los hinchas involucrados en vandalismo, sin que hasta ahora se haya completado la puesta en marcha de esas medidas.