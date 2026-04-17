El premio que la APF recibió de la FIFA

Este viernes, la Asociación Paraguaya de Fútbol fue reconocida con el premio Oro otorgado en la FIFA Forward Awards 2026 – Edición Américas por el desarrollo del Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas (CARDIF), obra que sirve para el crecimiento sostenible del fútbol paraguayo.

Este año se realizó la primera edición de la distinción entregada por la FIFA, que tiene como objetivo reconocer y homenajear los proyectos de infraestructura futbolística más destacados impulsados por las federaciones miembro con el apoyo del Programa de Desarrollo Forward.

Un jurado internacional llevó adelante un exhaustivo proceso de evaluación y valoró el proyecto presentado por Paraguay como el mejor de toda la región, resaltando su impacto, alcance y contribución al desarrollo integral del fútbol formativo.

El CARDIF fue distinguido con la medalla de oro, posicionando a la APF como referente continental en materia de infraestructura deportiva. Además representa un pilar fundamental dentro del ecosistema de desarrollo de la APF, brindando a jóvenes talentos un espacio de formación integral con estándares de primer nivel, alineados a las mejores prácticas internacionales.

La distinción obtenida no solo enaltece el trabajo realizado, sino que también reafirma el posicionamiento de la APF a nivel continental, como una institución modelo en la ejecución de proyectos de alto impacto y en la administración eficiente de los recursos destinados al crecimiento del deporte.