El CARDE incorpora la primera cancha híbrida del Paraguay

La Asociación Paraguaya de Fútbol con el apoyo de la Conmebol da un paso trascendental en el proceso de modernización de su infraestructura con la implementación de la primera cancha híbrida del Paraguay, instalada en la cancha 4 del Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison” ubicado en la ciudad de Ypané.

Este avance posiciona al fútbol paraguayo en sintonía con los más altos estándares internacionales, incorporando tecnología de vanguardia orientada al desarrollo del alto rendimiento y a la optimización de las condiciones de entrenamiento de las selecciones nacionales.

Una superficie pensada para el alto rendimiento

La cancha híbrida combina césped natural con fibras sintéticas, logrando una superficie reforzada, más estable y resistente. Su composición aproximada —95% natural y 5% sintético— permite mantener la esencia del juego sobre césped natural, incorporando al mismo tiempo mayor durabilidad y consistencia.

Las fibras sintéticas se integran al suelo y se entrelazan con las raíces del césped, generando una base sólida que ofrece mejores condiciones de tracción, estabilidad y uniformidad en toda la superficie de juego.

Entre sus principales beneficios se destacan la mayor resistencia al uso intensivo, una recuperación más rápida del campo y la reducción de los tiempos de mantenimiento, aspectos clave para sostener niveles de exigencia propios del fútbol profesional.

Tecnología de precisión aplicada al campo de juego

El sistema de instalación se realiza mediante maquinaria especializada de “stitching” (tejido), que inserta fibras sintéticas en toda la superficie del terreno con altos niveles de precisión.

Este proceso contempla la inyección de fibras cada 2 centímetros, alcanzando una profundidad aproximada de 18 centímetros, lo que permite su integración con el sistema radicular del césped natural. La tecnología utilizada es 100% eléctrica y guiada por láser, garantizando uniformidad en toda la cancha.

La maquinaria cuenta con una capacidad de trabajo superior a los 500 metros cuadrados por día, con hasta 2.000 inserciones por minuto, lo que permite completar la instalación de un campo en un plazo estimado de entre 10 y 13 días.

El resultado es una superficie firme, homogénea y preparada para soportar las exigencias de entrenamientos y competencias de alto nivel.

Un estándar presente en el fútbol de élite

Las canchas híbridas representan hoy el estándar en el fútbol profesional y están presentes en algunos de los estadios más importantes del mundo, como el Santiago Bernabéu, el Camp Nou, el Wembley Stadium, el Etihad Stadium, el Old Trafford, el Emirates Stadium, el Allianz Arena y el Signal Iduna Park, entre otros.

Impacto directo en el fútbol paraguayo

La incorporación de esta tecnología en el CARDE permitirá elevar significativamente la calidad de preparación de las selecciones nacionales, ofreciendo un campo de juego con prestaciones similares a las utilizadas en las principales competencias internacionales.

Asimismo, incrementa la capacidad de uso del terreno sin comprometer su estado, optimiza los tiempos de recuperación del césped y contribuye a un entorno de entrenamiento más seguro y eficiente para los futbolistas.

La implementación de la cancha híbrida en la cancha 4 del CARDE constituye un hito en el desarrollo de la infraestructura deportiva del país, reafirmando el compromiso de la Asociación Paraguaya de Fútbol con la innovación, la excelencia y el crecimiento sostenido del fútbol paraguayo.