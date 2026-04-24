24 abr. 2026
Fútbol Paraguayo

A la pesca de los inadaptados

Unos 10 detenidos y más de 40 personas identificadas, tras violento clásico.

Abril 24, 2026 09:53 a. m. • 
Por Redacción D10
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La violencia en el clásico sigue teniendo una fuerte repercusión.

Foto: Daniel Duarte - UH

El comisario Javier Maldonado, jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, señaló ayer que ya son 10 las personas detenidas y procesadas, tras los actos de violencia registrados en el último superclásico.

El martes, la Fiscalía pidió la prisión preventiva de seis hinchas a los que acusó por presunta perturbación de la paz pública y resistencia, pero la cifra va en aumento.

El caso más mediático de ayer fue la detención de un agente de la Policía Municipal de Tránsito, Nicolás Fariña. “Vamos trabajando con el Ministerio Público tratando de desglosar la conducta de cada uno de ellos. En el caso del personal de tránsito, la conducta ya no es solamente perturbación de la paz pública, sino estamos hablando de lesión grave. (Según las imágenes) le aplicó varios puntapiés a la altura de la cabeza”, afirmó en charla con Fútbol a lo Grande por 1080 AM.

Maldonado añadió que el número de personas identificadas seguirá creciendo y que hasta el momento ya tienen a más de 40 identificadas. “Estamos analizando las imágenes de la APF que son de alta resolución. No vamos a descansar hasta poner a cada persona a cargo del Ministerio Público para que ellos respondan por sus actos”, remarcó el uniformado.

La Policía informó el lunes que los disturbios dejaron inicialmente 11 agentes con “lesiones de diversa consideración”. En tanto, en dos hospitales de la ciudad fueron atendidos 61 espectadores heridos, entre ellos cinco personas por arma de fuego.

Abren sumario a agente de la PMT

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) comunicó la apertura de un sumario administrativo a Nicolás Fariña Coluchi, agente identificado como barrabrava de Cerro Porteño, quien habría golpeado a un policía durante los incidentes del superclásico en el Defensores del Chaco. También enfrentará “un proceso de destitución”, anunció el director de la institución, Rodrigo del Valle. “Es una pena lo acontecido, me duele muchísimo como director y como apasionado del fútbol, y las instrucciones del intendente (Luis Bello) y de esta administración son claras”, aseguró en conversaciones con FALG.

Fútbol paraguayo Cerro Porteño
Redacción D10
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