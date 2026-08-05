05 ago 2026
Sportivo Trinidense

La extraordinaria estadística que acompaña a Luis Abreu

El delantero de Trinidense, Luis Abreu, se refirió a un particular dato estadístico que acompaña su racha goleadora.

Agosto 5, 2026 12:02 p. m. • 
Por Redacción D10
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Abreu tiene un gran presente deportivo.

Luis Abreu, delantero del Sportivo Trinidense, puntero del torneo Clausura 2026, es el hombre del momento. El jugador canterano de Olimpia que está a préstamo en el Triqui, lleva 4 goles en tres partidos.

El ariete apenas lleva disputados 82 minutos con la casaca auriazul, lo que hace que su promedio de gol sea de 1 tanto cada 20 minutos.

“Contento por el momento en que estamos, el equipo y el momento personal que estoy teniendo en este arranque. Es para lo que uno se prepara, esperando la oportunidad, agradecer al profe José (Arrúa) que me está dando la confianza y se me están dando las cosas”, expresó en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental.

Abreu contó que el DT no tiene mayores indicaciones pidiéndole específicamente que “entre a divertirse” y busque constantemente el arco de enfrente. “Total libertad a la hora de atacar, me gusta pisar el área y encontrar alguna pelota suelta y convertir”, agregó.

El delantero es consciente que el torneo Clausura recién está comenzando y se deben tomar las cosas con tranquilidad, ir partido a partido y ahora pensar en el encuentro del lunes frente a Libertad, que será a las 18.30 en Tuyucuá.

LLEGADA. Abreu contó que llegó a la institución trinidense apenas una semana antes del inicio del torneo, pero que le dieron las condiciones para que se pueda adaptar rápido y tener confianza. Destacó la figura de David Villalba, a quien ya lo conocía desde Olimpia y a los referentes del equipo que supieron arroparlo.

Trinidense Luis Abreu Torneo Clausura
Redacción D10
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