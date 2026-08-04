José Arrúa destaca el gran momento pero se mantiene cauteloso

Sportivo Trinidense atraviesa un presente inmejorable luego de la contundente victoria por 3-0 sobre San Lorenzo que lo dejó como único líder del torneo Clausura. El entrenador José Arrúa destacó el momento del equipo, aunque dejó en claro que todavía hay aspectos por corregir.

“Por más de que estamos por la senda del triunfo siempre hay cosas por mejorar”, expresó el estratega, quien valoró el rendimiento de sus dirigidos, pero remarcó que el objetivo es seguir creciendo jornada tras jornada.

El técnico también atribuyó el gran momento del Triki al trabajo sostenido que viene realizando desde hace varias temporadas. “La diferencia de este nuevo Trinidense es el proceso. No es fácil estar juntos cinco años, parece un matrimonio”, afirmó entre risas.

Sobre el desarrollo del compromiso ante San Lorenzo, reconoció que el intenso calor fue un factor determinante. “Hoy sabíamos que el partido iba a ser difícil por el calor. Pudimos ampliar la victoria, así como San Lorenzo pudo anotar también”, analizó.

Arrúa también elogió el presente goleador de Luis Abreu, una de las figuras del equipo. “Contento por Abreu, que viene convirtiendo. Es fruto del trabajo. Todo el grupo se entrega al 100% y el equipo resalta de esa manera”, destacó.

Pensando en el próximo desafío frente a Libertad, Arrúa lamentó la baja de Bruno Valdez, expulsado ante el Rayadito. “Hoy (por ayer) tuvimos una baja importante, la de Bruno Valdez, y trataremos de suplirla ante Libertad”, señaló.

Sportivo Trinidense se adueñó de manera solitario del torneo Clausura con puntaje perfecto. Tres partidos y tres victorias para el equipo de José Arrúa que en la siguiente fecha medirá a Libertad en otra prueba de fuego.