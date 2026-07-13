Trinidense suma otro canterano franjeado para el Clausura

Trinidense continúa activo en el mercado de pases y confirmó un nuevo refuerzo con vistas al Torneo Clausura. El club auriazul anunció la llegada del volante ofensivo Luis Abreu, quien fue cedido a préstamo por Olimpia para disputar la segunda parte de la temporada.

Con esta incorporación, el “Triqui” mantiene su política de fortalecer el plantel con futbolistas jóvenes y de gran proyección, confiando en el talento surgido de la cantera franjeada para afrontar los desafíos del campeonato.

Abreu llega tras una temporada 2025 en la que sumó 23 partidos oficiales con la camiseta de Olimpia y anotó dos goles. Uno de ellos quedó grabado en la memoria de los hinchas franjeados: el tanto convertido frente a Cerro Porteño que significó la agónica victoria por 2-1 en una nueva edición del superclásico del fútbol paraguayo.

El mediocampista buscará ahora ganar continuidad y protagonismo en Trinidense, donde tendrá la oportunidad de consolidar su crecimiento futbolístico bajo un nuevo desafío.

La llegada de Luis Abreu se suma a los movimientos que viene realizando el conjunto auriazul en este mercado, con el objetivo de conformar un plantel competitivo que le permita ser protagonista en el Torneo Clausura.