13 jul 2026
Sportivo Trinidense

Trinidense suma otro canterano franjeado para el Clausura

El Sportivo Trinidense confirmó la incorporación, a préstamo desde Olimpia, del volante ofensivo Luis Abreu. El mediocampista llega para reforzar al conjunto auriazul, que continúa apostando por el talento joven de cara al Torneo Clausura.

Julio 13, 2026 06:32 p. m. • 
Por Redacción D10
Luis Abreu

Recuerdo. Luis Abreu debutó con el Franjeado en el 2025, y anotó dos tantos en 23 juegos.

Foto: José Bogado - Última Hora

Trinidense continúa activo en el mercado de pases y confirmó un nuevo refuerzo con vistas al Torneo Clausura. El club auriazul anunció la llegada del volante ofensivo Luis Abreu, quien fue cedido a préstamo por Olimpia para disputar la segunda parte de la temporada.

Con esta incorporación, el “Triqui” mantiene su política de fortalecer el plantel con futbolistas jóvenes y de gran proyección, confiando en el talento surgido de la cantera franjeada para afrontar los desafíos del campeonato.

Abreu llega tras una temporada 2025 en la que sumó 23 partidos oficiales con la camiseta de Olimpia y anotó dos goles. Uno de ellos quedó grabado en la memoria de los hinchas franjeados: el tanto convertido frente a Cerro Porteño que significó la agónica victoria por 2-1 en una nueva edición del superclásico del fútbol paraguayo.

El mediocampista buscará ahora ganar continuidad y protagonismo en Trinidense, donde tendrá la oportunidad de consolidar su crecimiento futbolístico bajo un nuevo desafío.

La llegada de Luis Abreu se suma a los movimientos que viene realizando el conjunto auriazul en este mercado, con el objetivo de conformar un plantel competitivo que le permita ser protagonista en el Torneo Clausura.

Sportivo Trinidense Olimpia APF
Redacción D10
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