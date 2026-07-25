Arrúa: “No es fácil venir y darle la vuelta a Cerro”

El técnico de Sportivo Trinidense, José Arrúa, habló en conferencia de prensa luego de lo que fue la victoria por 1-2 sobre Cerro Porteño en La Nueva Olla, en el inicio del torneo Clausura 2026. El DT calificó de “casi perfecto” el segundo tiempo de su equipo y destacó que no es fácil lo que se logró en Barrio Obrero.

“Creo que el primer gol por ahí fue muy rápido. Después, en el transcurso del primer tiempo creo que se hizo lo que vinimos a hacer. Por ahí nos faltaba acertar un poquito más las transiciones y eso corregimos en el segundo tiempo, donde creo que casi se hizo un partido perfecto. Destacar la actitud, la personalidad, el carácter del grupo, porque no es fácil venir y darle la vuelta a Cerro en su cancha”, empezó diciendo el DT ante los medios.

Sin embargo, Arrúa fue un poco más allá del partido y si bien dijo que la idea es disfrutar y ya pensar en el partido de la fecha 2 frente a Luqueño, admitió que un foco de trabajo del equipo viene siendo en mantener este mismo nivel de competencia frente a los rivales “de mismo presupuesto”. La idea en el Triqui es cambiar esa mentalidad y creer en que se puede pelear cosas importantes.

“vuelvo a decir, no es fácil, recibiste un golpe a los tres, cuatro minutos. después te plantaste en una cancha complicada ante grandes jugadores y es mérito de ellos. Ahora tenemos que trabajar en continuar con esa mentalidad, en prepararnos y ganar esos partidos que por ahí son de igual condición que nosotros o de igual presupuesto, que es lo que está pendiente para nosotros. Ojalá que en este Clausura podamos cambiar eso. No motivarnos solamente contra Cerro y después no tener la misma motivación”, subrayó.

Sportivo Trinidense superó a Cerro Porteño en el inicio del torneo y ahora apunta a Sportivo Luqueño, rival al que visitará el miércoles 29 de julio, a las 16.00, en una de las fechas de adelanto del campeonato.