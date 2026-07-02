Trinidense ajusta detalles con una serie de amistosos antes del Clausura

Sportivo Trinidense continúa con su preparación de cara al segundo semestre y ya tiene definida una agenda de encuentros amistosos para llegar en las mejores condiciones al inicio del Torneo Clausura.

El conjunto dirigido por José Arrúa afrontará este sábado un duelo de preparación frente a Sportivo Ameliano, compromiso que permitirá al cuerpo técnico seguir afinando el funcionamiento del equipo y evaluar variantes antes del regreso de la competencia oficial.

La planificación no termina allí. El “Triqui” también tiene programados otros dos ensayos: el sábado 11 de julio medirá fuerzas con Sportivo 2 de Mayo y el 18 de julio cerrará su ciclo de amistosos enfrentando a Sportivo Luqueño.

Con esta seguidilla de compromisos, Trinidense buscará sumar ritmo futbolístico y llegar en óptimas condiciones al Torneo Clausura, cuyo inicio está previsto para el próximo 25 de julio.