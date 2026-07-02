02 jul. 2026
Sportivo Trinidense

Trinidense ajusta detalles con una serie de amistosos antes del Clausura

Trinidense continúa con su preparación de cara al segundo semestre y ya tiene definida una agenda de encuentros amistosos para llegar en las mejores condiciones al inicio del Clausura.

Julio 02, 2026 07:49 p. m. • 
Por Redacción deportes (EFE)
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Referente. Bruno Váldez se prapara con todo para un Clausura exitoso con el Triqui.

Sportivo Trinidense

Sportivo Trinidense continúa con su preparación de cara al segundo semestre y ya tiene definida una agenda de encuentros amistosos para llegar en las mejores condiciones al inicio del Torneo Clausura.

El conjunto dirigido por José Arrúa afrontará este sábado un duelo de preparación frente a Sportivo Ameliano, compromiso que permitirá al cuerpo técnico seguir afinando el funcionamiento del equipo y evaluar variantes antes del regreso de la competencia oficial.

La planificación no termina allí. El “Triqui” también tiene programados otros dos ensayos: el sábado 11 de julio medirá fuerzas con Sportivo 2 de Mayo y el 18 de julio cerrará su ciclo de amistosos enfrentando a Sportivo Luqueño.

Con esta seguidilla de compromisos, Trinidense buscará sumar ritmo futbolístico y llegar en óptimas condiciones al Torneo Clausura, cuyo inicio está previsto para el próximo 25 de julio.

Torneo Clausura Sportivo Trinidense Sportivo Ameliano
Redacción deportes (EFE)
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