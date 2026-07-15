La idea es que Bruno continúe en el Triqui

La directiva y el cuerpo técnico del conjunto de Santísima Trinidad analizan la posibilidad de mantener al experimentado zaguero dentro del plantel.

El propio entrenador del equipo, José Arrúa, confirmó que existe interés en seguir contando con Valdez, aunque aclaró que la continuidad dependerá del aspecto económico.

“Estamos viendo si Bruno Valdez puede seguir con nosotros, se está viendo el presupuesto”, manifestó el DT en charla con Fútbol a lo Grande por radio Monumental 1080 AM.

Valdez, de 33 años, llegó a Trinidense luego de una extensa trayectoria que incluyó pasos por Cerro Porteño, América de México y Boca Juniors, además de sus convocatorias a la Selección Paraguaya.