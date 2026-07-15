15 jul 2026
Sportivo Trinidense

La idea es que Bruno continúe en el Triqui

El defensor paraguayo Bruno Valdez podría continuar vistiendo la camiseta del Sportivo Trinidense para el segundo semestre del 2026.

Julio 15, 2026 07:30 a. m. • 
Por Redacción D10
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¿Sigue? Bruno Valdez, experimentado defensor.

La directiva y el cuerpo técnico del conjunto de Santísima Trinidad analizan la posibilidad de mantener al experimentado zaguero dentro del plantel.

El propio entrenador del equipo, José Arrúa, confirmó que existe interés en seguir contando con Valdez, aunque aclaró que la continuidad dependerá del aspecto económico.

“Estamos viendo si Bruno Valdez puede seguir con nosotros, se está viendo el presupuesto”, manifestó el DT en charla con Fútbol a lo Grande por radio Monumental 1080 AM.

Valdez, de 33 años, llegó a Trinidense luego de una extensa trayectoria que incluyó pasos por Cerro Porteño, América de México y Boca Juniors, además de sus convocatorias a la Selección Paraguaya.

Trinidense Bruno Valdez Fútbol paraguayo
Redacción D10
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