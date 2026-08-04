Luis Abreu: de tapado en Olimpia a goleador del Clausura

Un cambio de aire fue necesario para que a Luis Abreu se le abriera el arco. Durante los dos años que estuvo en al primer equipo de Olimpia, el delantero solo pudo convertir dos goles y uno de ellos fue el recordado tanto hecho a Cerro Porteño, el 3 de mayo de 2025, por la 17ª fecha del Torneo Apertura.

Parecía que ese gol, que significó el del triunfo por 1-2 ante el Ciclón en su casa, sería el primero de varios en esa temporada, pero solo volvió a festejar otro, en la derrota contra el 2 de Mayo, por el mismo certamen.

A nivel de partidos, el 2025 fue productivo ya que logró estar presente en 23 juegos. Sin embargo, el 2026 no fue así. Su poca participación, cinco partidos en el primer semestre, lo obligaron a tomar una decisión sobre su carrera y hasta el momento fue la mejor.

Luis Abreu fue cedido al Sportivo Trinidense y desde que llegó al equipo va de festejo en festejo. En la primera fecha, nuevamente ante Cerro Porteño, ingresó en el complemento y decidió el triunfo (1-2) a los 77’.

En la segunda fecha volvió a hacerse sentir en las redes, esta vez para sentenciar la goleada (1-4) frente al Sportivo Luqueño a los 85’. Y por la tercera jornada se mandó un doblete ante el Sportivo San Lorenzo para el 3-0.

Mientras que su equipo anterior, a pesar de las contrataciones que realizó, sufrió la falta de gol en las primeras dos jornadas, Luis Abreu guiaba al Sportivo Trinidense a acomodarse en la cima del Torneo Clausura.

El arribo del atacante de 22 años al conjunto de Santísima Trinidad no fue una casualidad. En charla con El Extra de Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM, Norman Rieder, presidente de la institución auriazul, confesó: “Lo veníamos buscando desde hace un año y ahora se pudo dar”.

“Es un jugadorazo (…) La verdad que es que se adaptó muy bien al grupo y está respondiendo en la cancha, estamos contentos”, señaló. Por su parte, José arrúa, entrenador del conjunto que marcha líder del Torneo Clausura, se mostró “contento por Abreu, que viene convirtiendo. Es fruto del trabajo. Todo el grupo se entrega al 100% y el equipo resalta de esa manera”.

Luis Abreu, goleador del torneo con cuatro dianas, está a préstamo en el Sportivo Trinidense hasta el 30 de junio del 2027.