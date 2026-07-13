La “Ley Prestianni” no entra en el fútbol paraguayo

En poco más de 10 días comenzará a rodar la pelota en la Primera División del fútbol paraguayo y tendrá novedades con relación a las reglas. Varias de las que se están aplicando en la Copa del Mundo también se usarán en el torneo casero, comentó Jonathan Santana, gerente del Sportivo Trinidense.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el directivo señaló que participó de una charla y “se habló sobre la nueva reglamentación, qué entra, qué no entra; de agilizar el tiempo de juego, que se pierde mucho en saques de arco; lo de la amarilla como pasó con (Miguel) Almirón y (Breel) Embolo, que el VAR puede volver a ver y va a estar constantemente revisando situaciones. Un poco de eso es lo que se conversó”.

“Lo que no entra es eso de taparse la boca”, indicó sobre la “Ley Prestianni” que fue aplicada a Miguel Almirón, en el juego ante Turquía.

Jonathan Santana mencionó también que la idea es “tratar de hacer hincapié de cuando hay cambios va a tener 10 segundos para salir del campo de juego. Son reglas nuevas, vamos a tener que acostumbrarnos”.

“Cuando hay tres cambios y tardan más de 10 segundos juntos. Si los tres cambios no salen ni ingresan en el tiempo que da el árbitro, tiene que pasar un minuto para que dé la autorización el árbitro para entrar y se da la autorización de ingreso cuando la pelota sale”, apuntó.

Además, detalló que hizo una consulta puntual, tiene que ver con la amarilla que recibió Miguel Almirón por simular una falta. En esa acción, el juez había amonestado al jugador rival y cobrado un tiro libre para Paraguay. El partido se siguió jugando hasta que el árbitro cortó el juego y cambió la amarilla.

“La jugada específica de Almirón que termina en un córner y se terminó cambiando la decisión después de un tiempo. Si el córner era gol, valía el gol, no se vuelve atrás en esa situación. Un gol nunca se va a volver atrás”, aseveró.

Hace algunos días, Javier Díaz de Vivar se refirió a estos cambios que se implementarán en el torneo local.