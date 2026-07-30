José Arrúa destaca el proceso en el Triqui

El técnico del Sportivo Trinidense, José Arrúa, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y expresó su satisfacción por el momento que vive el equipo del Barrio Trinidad de Asunción. No dudó en apuntar que la clave de todo es el proceso deportivo sólido, aunque sostiene que tampoco se debe perder los pies sobre la tierra.

“La verdad que muy contento, logrando cosas importantes, un arranque de torneo favorable para nosotros. Pero como hablamos con los jugadores, esto recién empieza. Ayer hicieron un gran partido contra Luque, pudimos sacar un resultado favorable contra un equipo que estadísticamente nos cuesta bastante”, dijo en la 1080 AM.

“Es mérito de la dirigencia, del presidente que es la cabeza de todo esto. Porque a lo largo de estos 5 años que estoy trabajando con ellos, no todo fue color de rosa. Tuvimos altibajos, donde siempre el presidente y Jonny (Santana) evaluaban el trabajo, del porqué, que no es normal en el fútbol”, comentó.

Señaló que en los momentos difícil se sintió un fuerte respaldo dirigencial, al que además se le sumó un diálogo sincero y transparente, que ayudó bastante también durante la preparación y el armado de los planteles antes de los torneos.

Luego insistió en que falta mucho por recorrer en el torneo Clausura 2026 y se debe apuntar a mantener los pies sobre la tierra, procurar tener siempre a disposición la mayor cantidad de efectivos disponibles y trabajar.

“Tenemos que seguir con el nivel que nos hicieron ganar estos dos partidos, pero falta mucho”, subrayó.

