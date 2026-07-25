Luis Abreu aclara su festejo

Luis Abreu, delantero del Sportivo Trinidense, conversó con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental, en el día después de la gran victoria del equipo sobre Cerro Porteño en el inicio del torneo Clausura 2026.

El Ciclón comenzó ganando por el tanto de Iván Ramírez, pero luego Axel Cañete y Luis Abreu se encargaron de dar vuelta la historia en La Nueva Olla de Barrio Obrero.

Abreu, que para este torneo pasó a filas del Triqui, tiene una particularidad de haber hecho pocos goles, tan solo tres, pero dos de ellos lo marcó a Cerro Porteño. Uno con la camiseta de Olimpia y ahora este tanto con el Trinidense.

“Se me da otra vez el gol después de mucho y me da mucha felicidad eso, de poder volver a marcar y muy contento por eso. Desde un principio sabíamos que teníamos que salir a buscar la victoria, servía el empate, pero todos los compañeros salimos a buscar la victoria y eso se notó en el segundo tiempo y más cuando hicimos el primer gol”, expresó en la 1080 AM.

Luego, se refirió a la celebración que hizo tras marcarle al Ciclón y aclaró que no tuvo una dedicatoria especial para los Azulgranas.

“Yo desde hace mucho que vengo festejando así en la formativa cuando hacía los goles, siempre ese fue mi festejo, no fue nada particular eso”, aclaró.