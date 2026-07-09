09 jul 2026
Sportivo Trinidense

Rieder habló del mercado de pases y los objetivos de Trinidense para el Clausura

Norman Rieder, titular de Trinidense, se refirió al movimiento del plantel de cara al Torneo Clausura. Confirmó las bajas que sufrió el equipo y explicó la situación de algunos futbolistas que todavía podrían cambiar de club.

Julio 9, 2026 04:41 p. m. • 
Por Redacción D10
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Confiado. Rieder gestionará escenario para la Sudamericana.

Rieder señaló que, hasta el momento, la única incorporación confirmada es la del defensor Junior Gamarra, quien llega para cubrir la salida de Pedro Zarza, que regresó a Olimpia tras finalizar su préstamo.

En cuanto a las bajas, el dirigente aeguró que Fernando Romero volvió a Independiente Rivadavia de Mendoza, mientras que el futuro de Bruno Valdez aún no está definido. “Lo de Bruno Valdez está en veremos. Sigue con nosotros, pero veo difícil que se quede por las ofertas que tiene. Son las bajas confirmadas hasta el momento”, expresó.

Sobre el experimentado defensor, Rieder reveló en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM que el club hizo un esfuerzo para intentar retenerlo, aunque reconoció que será complicado competir con las propuestas que maneja el jugador.

“Hablamos con él y le manifestamos el interés de que continúe. Le hicimos una oferta, pero no somos competidores con los clubes que le pueden abrir las puertas a un jugador como él. Sigue entrenando con nosotros, aunque por el Mundial el mercado estuvo un poco más lento. Creo que en cualquier momento va a surgir algo”, comentó.

Al evaluar la campaña del Apertura, el titular auriazul destacó que el equipo alcanzó uno de los objetivos planteados al superar la barrera de los 30 puntos. “El Apertura fue bueno. Llegamos a 32 puntos, que era importante para nosotros. Ahora, en el Clausura, el objetivo principal es seguir mejorando el promedio y dejar atrás el 2024, cuando hicimos 46 puntos”, indicó.

Rieder recordó además que Trinidense sumó 67 puntos en la temporada pasada y aseguró que el desafío es mantener esa regularidad para consolidarse en la máxima categoría.

“Si este año volvemos a superar los 60 puntos, podemos decir que Trinidense logra una cierta estabilidad en Primera División, que es lo que estamos buscando”, afirmó.

En cuanto a la preparación para el segundo semestre, el dirigente informó que el equipo ya disputó un amistoso frente a Sportivo Ameliano y que este sábado enfrentará a Sportivo 2 de Mayo, encuentros que, por ahora, serán los únicos de la pretemporada.

Sportivo Trinidense APF Torneo Clausura
Redacción D10
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