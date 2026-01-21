21 ene. 2026
Javier Domínguez es presentado en Atlético Tucumán

El mediocampista paraguayo Javier Domínguez fue presentado en Atlético Tucumán de Argentina.

Enero 21, 2026 11:18 a. m. 
Javier Domínguez fue presentado en Atlético Tucumán.

El mediocampista paraguayo Javier Domínguez fue presentado de manera oficial en su nuevo club, el Atlético Tucumán de Argentina.

El volante de 25 años, Javier Domínguez jugará en Atlético Tucumán a préstamo proveniente de Olimpia por un año con opción a compra por el 70% del pase por un valor de 1.800.000 dólares.

Javier Domínguez optó por salir en busca de continuidad ya que en Olimpia las tuvo, pero no pudo afianzarse y esta temporada 2026 parecería que no iba a tener minutos bajo la conducción de Pablo Vitamina Sánchez.

