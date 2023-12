La emotiva despedida de Sergio Otálvaro

El colombiano Sergio Otálvaro utilizó sus redes sociales para despedirse del club Olimpia y de sus aficionados, después de permanecer en Para Uno las últimas seis temporadas y media.

“Con mi llegada al club en el año 2017 prometí defender estos colores con profesionalismo, responsabilidad, respeto, amor y mucho sentido de pertenencia tal como lo exige la historia. Dejar un legado, dejar esta camiseta y al club en lo más alto y en un mejor lugar era uno de mis objetivos y creo que lo conseguí durante estos 7 años”, comentó en parte de su adiós.

El parcero, ganador de 8 títulos con la camiseta franjeada, aseguró que dejó huella sin pisar a nadie. “Nunca busqué reconocimiento, pero sí quise convertirme en una persona de valor y eso es algo por lo cual me siento y me sentiré muy orgulloso toda la vida. Dejamos huella sin pisar a nadie”, remarcó a continuación en un texto extenso publicado en instagram.

El lateral cerró que se marcha con el deber cumplido. “Llegó el momento de despedirme, pero por sobre todo dar las gracias a todo un país de gente maravillosa y amable que me hicieron sentir, al igual que a mi familia, como uno más de ustedes. Me voy con la tranquilidad y la satisfacción del deber cumplido, no sé si como jugador, pero sí como persona”, sentenció.

¿A LUQUE? El defensor de 36 años de edad podría seguir jugando en el fútbol paraguayo, específicamente en el Sportivo Luqueño, que tiene Copa Sudamericana el próximo año. El futbolista es un viejo conocido de Julio César Cáceres, actual entrenador del Chanchón.

“Sabemos la calidad de Otálvaro y lo que nos puede dar, pero no hablé de eso todavía con el presidente (Daniel Rodríguez)”, reconoció el Emperador en charla con Monumental 1080 AM.