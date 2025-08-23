23 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

Olimpia, con novedades en Mallorquín

Olimpia termina hoy su preparación para enfrentar mañana a General Caballero, desde las 16:00, en el estadio Ka’a rendy, por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025.

Agosto 23, 2025 09:46 a. m. • 
Por Redacción D10
Facundo Insfrán

Facundo Insfrán seguirá en el onceno del Decano, tras su buen debut en el clásico blanco y negro.

Foto: Gentileza - Olimpia

El entrenador franjeado, Ramón Díaz, prepara algunas variantes para medir al rojo mallorquino. En defensa está para aparecer Gustavo Vargas, mientras que Alex Franco tendría su oportunidad como titular en el mediocampo. Cederían sus lugares Junior Barreto y Rodrigo Pérez.

Con el grupo. Por otra parte, Gastón Olveira empezó a trabajar con normalidad con el plantel principal, aunque no estará todavía a disposición del cuerpo técnico.

La recuperación va en tiempo y forma, pero no apurarán el regreso del charrúa a los terrenos de juego, por lo que Facundo Insfrán seguirá como titular en el pórtico decano.

Torneo Clausura Olimpia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-08-18 at 11.57.08.jpeg
Fútbol Paraguayo
Paraguarí se queda con la primera pulseada
Paraguarí, actual monarca del Interligas, venció por 2-1 a San José en juego de ida de la Copa San Isidro de Curuguaty.
Agosto 21, 2025 05:11 p. m.
San Lorenzo 2.jfif
Fútbol Paraguayo
San Lorenzo vence a Guaireña y Resi vs. Carapeguá culmina igualado
En la culminación de la fecha 23, de adelanto, del Torneo de la División Intermedia el equipo de San Lorenzo superó 2-1 a Guaireña FC y en la Chacarita, Resistencia y Carapeguá empataron 1-1.
Agosto 21, 2025 03:42 p. m.
 · 
Redacción D10
Marco Trovato - Olimpia
Fútbol Paraguayo
Familia Trovato: con “la conciencia tranquila”
Después de confirmarse la sanción del TAS sobre Marco Trovato, expresidente de Olimpia, su esposa Jazmín dejó un mensaje de apoyo en Instagram tras sentir “impotencia” e “injusticia”: “Seguimos con la frente en alto y la conciencia tranquila”.
Agosto 21, 2025 02:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Deportivo Capiatá
Fútbol Paraguayo
Capiatá mantiene la ilusión del ascenso
El Deportivo Capiatá ganó su partido este martes y continúa cerca de los puestos de ascenso. En otro juego correspondiente a la 23ª jornada de la Intermedia, Tacuary sumó de a tres.
Agosto 20, 2025 03:20 p. m.
 · 
Redacción D10
GywzzX6X0AAxOBG.jpeg
Fútbol Paraguayo
Los cuatro formatos de torneo que maneja la APF
La cúpula de la APF se reunió y comenzó a hablar de lo que será el nuevo torneo en el fútbol paraguayo. Son cuatro las propuestas presentadas.
Agosto 20, 2025 12:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Gywg5R8WQAAUd2Q.jpg
Fútbol Paraguayo
Proyectan el Fair Play Financiero en el fútbol paraguayo
La Asociación Paraguaya de Fútbol presentó oficialmente el proyecto de Fair Play Financiero a los clubes de la Primera División.
Agosto 20, 2025 12:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más