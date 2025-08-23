Olimpia, con novedades en Mallorquín

El entrenador franjeado, Ramón Díaz, prepara algunas variantes para medir al rojo mallorquino. En defensa está para aparecer Gustavo Vargas, mientras que Alex Franco tendría su oportunidad como titular en el mediocampo. Cederían sus lugares Junior Barreto y Rodrigo Pérez.

Con el grupo. Por otra parte, Gastón Olveira empezó a trabajar con normalidad con el plantel principal, aunque no estará todavía a disposición del cuerpo técnico.

La recuperación va en tiempo y forma, pero no apurarán el regreso del charrúa a los terrenos de juego, por lo que Facundo Insfrán seguirá como titular en el pórtico decano.

