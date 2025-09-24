24 sept. 2025
Fútbol Paraguayo

La emoción de la familia de Diego

La familia de Diego Gómez vivió una jornada especial y llena de emoción tras sus cuatro goles en Inglaterra.

Septiembre 24, 2025 11:51 a. m. • 
Por Redacción D10
Diego Gómez 7_58396056.jpg

Diego Gómez charla de forma exclusiva con Última Hora.

Foto: Gentileza

El jugador paraguayo Diego Gómez fue el gran héroe de la jornada del martes al marcar un póker histórico con el Brighton en un encuentro de la Copa de la Liga de Inglaterra frente al Barnsley.

Fermina Gómez, madre del jugador, conversó con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y contó las emociones que sintieron durante el partido del crack albirrojo.

“Estamos todos felices. Como madre no sé como expresar mis sentimientos. Es algo grande y estamos todos felices. Vimos todos juntos, lloramos todo”, expresó Gómez en la 1080 AM.

“La abuela dijo que iba a meter un cuarto y se cumplió. Antes del partido suelo hablar con él y le di la bendición y le dije que un gol era para mi y se le cumplió. Cumplió todo”, contó.

Diego Gómez Brighton Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Jorge Achucarro
Fútbol Paraguayo
Jorge Achucarro: “Somos eternos soldados de Cerro Porteño”
Jorge Achucarro volvió a sentarse en el banquillo de Cerro Porteño nuevamente como entrenador interino. “Somos eternos soldados de Cerro Porteño”, aseveró.
Septiembre 21, 2025 11:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Diego Martínez
Fútbol Paraguayo
Juan Iturbe a Diego Martínez: “Injustamente te toca a vos”
A través de su cuenta en Instagram, el futbolista de Cerro Porteño, Juan Iturbe, se despidió de su ahora exentrenador Diego Martínez. “Hoy injustamente te toca a vos pero sabemos que el fútbol siempre da revancha”, dijo.
Septiembre 18, 2025 07:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Fútbol Paraguayo
“A este Olimpia hoy no da ganas de verlo”
El exdirectivo de Olimpia, Pedro Balotta, se refirió al presente del club y cuestionó bastante el rendimiento del equipo. “Este Olimpia hoy no da ganas de verlo”, aseveró.
Septiembre 18, 2025 03:06 p. m.
 · 
Redacción D10
José Arrúa
Fútbol Paraguayo
José Arrúa y su cuerpo técnico “están preparados para cualquier desafío”
Con relación a una hipotética situación de que José Arrúa se vaya a Cerro Porteño, el delantero del Sportivo Trinidense dijo que él y su cuerpo técnico “están preparados para cualquier desafío” y que “Tarde o temprano van a agarrar un club grande”.
Septiembre 18, 2025 01:53 p. m.
G0_ojl2W8AAg7aS.jpeg
Fútbol Paraguayo
Fair Play Financiero: APF y FIFA avanzan en su implementación
La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) recibió en su sede central a representantes de la FIFA, en el marco del proyecto de Fair Play Financiero, presentado semanas atrás a los clubes de la Primera División.
Septiembre 18, 2025 09:25 a. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño Atlético Tembetary
Fútbol Paraguayo
Cerro Porteño vs. Atlético Tembetary: Paso a paso
Cerro Porteño y Atlético Tembetary regularizan su juego por la fecha 11 del Torneo Clausura en el ueno La Nueva Olla.
Septiembre 17, 2025 05:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más