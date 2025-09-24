La emoción de la familia de Diego

El jugador paraguayo Diego Gómez fue el gran héroe de la jornada del martes al marcar un póker histórico con el Brighton en un encuentro de la Copa de la Liga de Inglaterra frente al Barnsley.

Fermina Gómez, madre del jugador, conversó con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y contó las emociones que sintieron durante el partido del crack albirrojo.

“Estamos todos felices. Como madre no sé como expresar mis sentimientos. Es algo grande y estamos todos felices. Vimos todos juntos, lloramos todo”, expresó Gómez en la 1080 AM.

“La abuela dijo que iba a meter un cuarto y se cumplió. Antes del partido suelo hablar con él y le di la bendición y le dije que un gol era para mi y se le cumplió. Cumplió todo”, contó.

