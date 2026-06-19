19 jun. 2026
Selección Paraguaya

La efervescencia paraguaya se siente en Santa Clara

Entre cábalas y fe, la ilusión albirroja se sostiene en Santa Clara a pocas horas para el arranque del choque frente a Turquía. También personas de otros países mostraron su apoyo a Paraguay.

Junio 19, 2026 08:45 p. m. • 
Por Redacción D10
Hinchas paraguay

Hinchas paraguayos muestran su entusiasmo.

Foto: Captura

A medida que nos acercamos al inicio del partido de la Selección Paraguaya, los hinchas se van acercando al estadio ubicado en Santa Clara y evidentemente la fe de la afición también juega su partido.

Dos hinchas albirrojas llegaron hasta California con una particular cábala que alimenta la ilusión de todo un país: desde la llegada de Gustavo Alfaro a la selección, cada vez que asistieron juntas a un encuentro de Paraguay, la Albirroja nunca perdió.

Ausentes en el debut frente a Estados Unidos por cuestiones de viaje, ambas pudieron finalmente estar presentes para acompañar al equipo en este tramo decisivo y confían en que su racha continúe ante Turquía y Australia.

Tres hinchas muy particulares le pusieron color a la previa de Paraguay en las afueras del estadio: dos mexicanos y un salvadoreño llegaron para alentar a la Albirroja.

Uno de los aficionados mexicanos lucía con orgullo una camiseta de Salvador Cabañas del América y no dudó en destacar al histórico goleador paraguayo como su gran ídolo. “Es una leyenda del América”, expresó, al tiempo de asegurar que hoy su apoyo está con Paraguay, esperando ver una gran actuación del equipo guaraní en este compromiso clave.

Paraguay choca con Turquía a las 00:00 del sábado 20 de junio, en el estadio Bahía de San Francisco, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa del Mundo.

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Redacción D10
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