16 sept. 2025
Olimpia

La crisis que no tiene fin

Olimpia no encuentra solución a su drama, pese a los cambios de técnicos.

Septiembre 16, 2025 06:57 a. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-14 at 4.42.47 PM.jpeg

Sin salida. Jugadores de Olimpia se retiran del campo tras una caída.

Olimpia sigue agudizando su crisis de resultados, tras una nueva derrota en el Torneo Clausura, esta vez propinada por Nacional en el marco de la fecha 12 del campeonato.

Con la última caída en Barrio Obrero, sentenciada en apenas 20 minutos, el equipo de Ever Almeida se ubicó en la décima posición de la tabla con 12 unidades, solo por delante del Sportivo Ameliano (11) y Tembetary (5).

Pese a la masiva incorporación de jugadores en el mercado de pases y los cambios sucesivos de entrenadores, que ya son cuatro en total, el equipo decano sigue sin encontrar su rumbo en este 2025.

El más extenso fue el ciclo del argentino Martín Palermo, quien fue despedido por no cumplir los objetivos en la Libertadores, dando apertura a un tiempo oscuro que por el rendimiento se encuentra lejos de llegar a su fin.

Posteriormente, las etapas de los también argentinos Fabián Bustos y Ramón Díaz fueron fugaces, especialmente del profesional riojano que solo duró un par de semanas en el banquillo franjeado.

SOLO FUE UNA ILUSIÓN. El último proceso comenzó con pie derecho, con una victoria que entusiasmó contra Luqueño, pero en las dos últimas presentaciones (2 de Mayo y Nacional) sufrió fuertes cachetazos que reinicia la penuria en Para Uno.

Con esta caída libre, Olimpia apunta a ganar la Copa Paraguay de esta edición para salvar el año deportivo con la clasificación al certamen continental, ya que los puntos acumulados no le alcanzarían para lograr ese objetivo.

Por el momento permanece en esta competencia, tras sortear el duelo contra Fernando de la Mora, ya con Ever Almeida al mando del club.

Olimpia Torneo Clausura Fútbol Internacional
Redacción D10
