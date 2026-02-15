La corrida Super 6K, un éxito en San Bernardino

La Corrida Súper 6K reafirmó su éxito en una nueva edición. Con el propósito de promover el deporte, la vida saludable y el turismo interno en la emblemática ciudad veraniega de San Bernardino, la Corrida Súper 6K reunió a cientos de entusiastas corredores en una jornada que combinó energía, naturaleza y diversión.

La largada tuvo lugar frente a Super 6, ubicado en Ruta San Bernardino, Altos casi Curupayty.

El recorrido estuvo cuidadosamente diseñado para ofrecer una experiencia única, destacando lo mejor de los paisajes de la zona. Uno de los tramos más memorables llevó a los corredores a un sector desde el cual pudieron deleitarse con la majestuosa vista matutina del lago Ypacaraí, rodeado de un entorno natural que aportó un aire de serenidad y belleza al evento. Esta combinación de deporte y conexión con la naturaleza hizo que la jornada fuera aún más especial para todos los asistentes.

Todos los participantes que arribaron a la meta recibieron medallas y se otorgaron trofeos para los cinco primeros en la categoría general y los tres primeros en las categorías por edad, hasta 19 años, 20 a 29 años, de 30 a 39 años, de 40 a 49 años, de 50 a 54 años, de 55 a 59 años, de 60 a 64 años, de 65 a 69 años y de 70 años en adelante.

De esta forma Superseis entregó 30 millones en premios, los 5 primeros de cada categoría ganaron: G. 5.000.000, G. 4.000.000 y 3.000.000; el cuarto lugar G. 2.000.000 y el quinto lugar 1.000.000.

Con esta exitosa edición, Superseis reafirma su compromiso con la promoción del bienestar y el desarrollo del turismo local, consolidando la Carrera Súper 6K como una cita imperdible en el calendario deportivo de Paraguay.