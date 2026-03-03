03 mar. 2026
Daniel Vallejo triunfa en su estreno en el Challenger de Brasilia

Daniel Vallejo superó al norteamericano Boyer en la ronda de 32 de la competencia ATP 75.

Dani Vallejo buscará su pase a semis.

Foto: Gentileza

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, de 21 años de edad, se clasificó este martes para la ronda de 16vos de final del Challenger 75 de Brasilia, Brasil.

El número 1 del país se impuso en el debut al norteamericano Tristan Boyer por el marcador de 6-2 y 6-2, desplegando un alto nivel en la capital brasilera.

Su próximo rival en la ronda de 16 se define en el choque de brasileños, protagonizado por Felipe Melingueni Rodríguez y Joao Eduardo Shiessl. El juego será después del mediodía de este miércoles.

Vallejo apunta en seguir escalando en la clasificación, en su primera parada de un importante calendario que tendrá en el mes de marzo, que se cierra en el ATP 250 de Huston Estados Unidos.

