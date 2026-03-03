03 mar. 2026
Otros Deportes

Surgen más clasificados en el Nacional de fútbol de salón

Villarrica, Caazapá y San Juan Bautista, aseguraron su presencia en las finales del Campeonato Nacional de fútbol de salón “Caaguazú 2026”.

Marzo 03, 2026 05:43 p. m. • 
Por Redacción D10
villarrica futbol de salon

Villarrica con el apoyo de su gente, selló su clasificación a las finales.

Gentileza.

En el Grupo 5, Villarrica dejó en el camino a Tebicuary con victoria 3-2 y Caazapá tumbó a Coronel Martínez 3-2 para avanzar. A su vez, en el Grupo 9 San Juan Bautista Misiones superó a Santa Rosa 6-2 y se anotó junto a Ayolas, que se impuso a San Ignacio por 3-2.

En otras series, los marcadores fueron: Villa Hayes 5-1 Benjamín Aceval y Cerrito 5-1 Remansito. Grupo 2: Lambaré 0-5 Itauguá y Capiatá 5-4 Mariano Roque Alonso. Grupo 7: Horqueta 5-1 Concepción y Amambay 3-1 Capitán Bado. Grupo 8: Paranaense 13-1 Hernandarias y Franco 1-3 Minga Guazú.

Hasta el momento los clasificados son: Caaguazú, Coronel Oviedo, Repatriación y Pastoreo (organizadores), Villa Hayes, Ypacaraí, Carmen del Paraná, Ayolas, Villarrica, Caazapá y San Juan Bautista. Quedan aún 13 cupos en disputa.

Redacción D10
